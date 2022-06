Uuring: rootslased on muutunud NATO-sse pääsemise osas kahtlevamaks

Suurem osa rootslastest, 83 protsenti, usub endiselt, et Rootsi saab NATO liikmeks, kuid kahe nädala eest oli see näitaja 89 protsenti ning seega on toimunud oluline statistiline langus, selgub uuringufirma NOVUS värskest uuringust.

Novuse uuringust tuleb välja, et 60 protsenti rootslastest peab NATO-le ühinemistaotluse esitamist endiselt heaks. Skeptilisust organisatsiooni liikmeks saamise osas tuleneb aga Türgi tegevusest, kes on Rootsi liikmekssaamist aktiivselt pidurdama asunud. Ekspertide hinnangul Türgi Rootsi teed NATO-sse lõplikult kinni siiski panna ei kavatse.

Rootsi Riigikaitsekolledži sõjateaduse õppejõu Magnus Christiansson ütles Rootsi rahvustelevisioonile SVT, et Türgi on NATO-s varemgi aktiivselt oma rida ajanud ning mitmeid protsesse takistanud. Türgi seekordne käitumine on Christianssoni jaoks siiski üllatav, sest Venemaa-Ukraina sõjas on Türgi sõjaliselt toetanud Ukrainat. Seepärast usuti, et Türgi ei hakka Soome ja Rootsi NATO-sse astumisele vastu töötama, sest nende kahe riigi liitumine on Ukrainale kasulik.

Christianssoni sõnul oleneb Soome ja Rootsi NATO-ssepääsemine sellest, kui kaugele on Türgi valitsejad valmis minema, et saada USA hävitajaid ja sisepoliitilisi punkte. Christianssoni sõnul on praegu veel täiesti võimalik, et juuni lõpuks toimuvaks NATO Madridi tippkohtumiseks sõlmitakse kõik senised tülisõlmed lahti. Kui nii aga ei peaks juhtuma, näeb Christiansson järgmist võimalust pärast suve ning Rootsi parlamendivalimisi.