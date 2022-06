Loodava võimuliidu osapooled arutavad eestikeelse hariduse üle

"Meil on ring teemadele peale tehtud. On mingeid asju, milles on kokku lepitud, nagu näiteks Isamaa ettepanekutes Eesti kaitsevõime parandamiseks. Ka kaitseväe juhataja andis neile oma hinnangu ja põhimõtteliselt leiti, et rahalistest võimalustest tulenevalt neid on mõistlik rakendada. Energeetikas on teatud kokkulepped olemas, ka Ukraina toetamises ja Eesti positsioonide tõhustamises selles sõjas," rääkis Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu ERR-ile hommikul.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et esmaspäevasel kohtumisel eestikeelse hariduse teemal kuulatakse ära hariduse töörühma ettepanekud. "Ja siis otsustame, kas olid piisavalt head ettepanekud või me tahame seda edasi arutada," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul on esmaspäeval plaanis läbi käia ka kõik asjad, millest juba koalitsioonikõnelustel on räägitud ja panna need eelarve konteksti.

Läänemets rääkis, et nädalavahetusel tegid sotsid arvutusi oma ettepanekute kohta. Oli selline tehnilise töö nädalavahetus. Me saime numbrid ja siis erakonnad omavahel analüüsisid ja kujundasid oma seisukohti," rääkis Läänemets.

Kui reedel suhtusid osapooled jaanipäevaks kokkuleppele jõudmisesse ettevaatlikult, siis nüüd leidis Urmas Reinsalu, et jaanipäevaks on võimalik põhimõtteline kokkulepe saavutada küll.

"Minu hinnangul ei ole miski välistatud, et lähipäevadel ei võiks saavutada selgust nendes suurtes nii-öelda elevantteemades, mis ongi kriitilise tähtsusega," ütles Reinsalu.

"Selle nimel tuleb nüüd lähipäevadel tööd teha ja pingutada, aga see ei ole sugugi ebarealistlik," lisas ta.