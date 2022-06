Hillary Clintoni hinnangul on USA demokraatia katastroofi äärel

Endise välisministri Clintoni sõnul keskenduvad demokraadid liiga palju väikese aktivistide grupi teemadele, mis neile valimistel lõpuks kätte maksavad, nõustudes nii teda intervjueeriva Edward Luce'iga intervjuus Financial Timesile.

Luce'i ja Clintoni kriitika osaliseks said nii transsooliste õiguste eest võitlejad kui ka USA-s politsei rahastamise lõpetamist nõudvad aktivistid, kelle sõnum "defund the police" (lõpetage politsei rahastamine) levis USA-s laialdaselt George Floydi protestide ajal.

"Me oleme oma demokraatia kaotamise lävel ja sellisel juhul kõik muud teemad, millest inimesed hoolivad, lähevad aknast välja," hoiatas Clinton. "Kõige tähtsam on järgmised valimised võita. Alternatiiv on nii hirmutav, et kõik, mis ei aita valimistel enamust võita, ei tohiks olla prioriteet".

Trumpi võimaliku presidendiks kandideerimise osas 2024. aastal soovitas Clinton lähemalt uurida, mida ta oma rahaga teeb. Praeguseks on Trump kogunud 130 miljonit dollarit. Clinton ei usu, et keegi Trumpile vabariikliku partei eelvalimistel vastu seisaks.

Hillary Clinton välistas ka enda uuesti presidendiks kandideerimise ning lubas toetada Joe Bidenit, kui too presidendiks tagasi kandideerib.

Clinton viitas samuti küsitavustele valimistulemustes 2016. aastal osariikides, mida kontrollis vabariiklik erakond.

Pika intervjuu käigus puudutati ka abordiõiguste vähenemist, mida Ameerika Ühendriikide mõjukad kristlikud kogukonnad on soovinud. "Vaadates, mis toimub, võin pidada Margaret Atwoodi prohvetiks [toim. Atwood on menuka düstoopilise raamatu "Teenijanna lugu" autor, milles kujutatakse USA-d, mille on üle võtnud radikaalne kristlik rühmitus ja kus naiste õigusi tugevalt piirati]."

Ka Bill Clinton väljendas ühes hiljutises intervjuus CBS-le muret Ameerika Ühendriikide demokraatia pärast: "Ma arvan, et see on päris tõenäoline, et USA võib kaotada on põhiseadusliku demokraatia".

Clintonite intervjuudele järgnes Yahoo News/YouGov ühine küsitlusuuring, mille alusel 55 protsenti demokraatidest ja 53 protsenti vabariiklastest on riigi tuleviku osas pessimistlikult meelestatud. Samuti enamus vabariiklastest (52 protsenti) arvab, et USA-s võib nende eluajal tulla kodusõda. Sama arvab 46 protsenti demokraatidest, vahendab Daily Mail.