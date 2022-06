Vene Gazprombanki asejuht liitus Ukraina armeega

Ukraina relvajõududes võitlev Vene Vabaduse Leegion postitas möödunud laupäeval Youtube'i 25-sekundilise video.

Videos osaleb taktikalises varustuses viiekümnendates mees laskeharjutusel ning pöördub peale laskusid kaamera poole.

"Ma teenin praegu Vene Vabaduse Leegionis," ütleb mees. "Poisid Venemaal, kui te vihkate Putini režiimi ja kui soovite, et Venemaast saaks vaba ja demokraatlik riik, tulge kaasa!"

Videos kõneles Ukraina päritolu endine Venemaa riikliku Gasprombanki asedirektor Igor Volobujev.

Volobujev on veetnud oma elu Venemaa riikliku gaasigigandi Gazpromi teenistuses. Enne pangandussektoriga liitumist töötas ta Gazpromi pressisekretärina.

Vene meedias on Volobujevit nimetatud viienda kolonni liikmeks ja "topeltreeturiks". Punast vaipa Ukrainas pangajuhile esialgu ei jagatud, kuid lõpuks jõudis ta sinna, kuhu tahtis – võitlusesse Venemaa vastu.

Volobujev sündis 1971. aastal Kirde-Ukrainas Sumõ oblastis Ohtõrka väikelinnas. 18-aastaselt kolis ta 1989. aastal pärast õpinguid Nõukogude nafta- ja gaasiinstituudis Moskvasse ja sinna ka jäi. Volobujevil pole kunagi olnud Ukraina kodakondsust.

Volobujevi sõnul üritas ta Ukrainasse saada juba 2. märtsil, kuid piirivalve toimetas ta Venemaale tagasi.

Avaliku teabe kohaselt kuulub Vene Vabaduse Leegioni üle 400 Venemaa kodaniku. Volobujevi sõnul on paljud neist Venemaa kodanikud, kes on Ukrainas pikalt elanud kas alalise või tähtajalise elamisloaga. On ka mitmeid, kes on Ukrainasse tulnud alles pärast Venemaa sissetungi veebruaris.

Volobujevi hinnangul on paljude Vene välisvõitlejate motiiviks lisaks Ukraina kaitsmisele Venemaal diktatuuri kukutamine.