Vooglaid sai politseilt meeleavaldusega seotud trahvi

Vooglaiu sõnul alustas politsei väärteomenetluse tuginedes karistusseadustiku paragrahvile, mille kohaselt võib avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete rikkumise eest karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 200 trahviühikut ehk ca 800 eurot.

Vooglaid märkis, et politsei otsuse kohaselt rikkus Vooglaid nimetatud normi, nõudes käesoleva aasta 17. veebruaril Toompeal, Stenbocki maja ees toimunud piketil Postimehe töötaja Punamäe lahkumist.

"Kohtuväline menetleja, tutvunud väärteoasja materjalidega asub seisukohale, et väärteomenetluse käigus kogutud tõenditega on tuvastatud, et Varro Vooglaid on toime pannud temale väärteoprotokollis inkrimineeritud rikkumise, olles avaliku koosoleku korraldaja ja korrapidaja, ei taganud koosoleku läbiviimist rahumeelselt," vahendab Vooglaid PPA otsust.

"Menetlusalune isik ei sekkunud ega kutsunud kordagi korrale neid meeleavaldusel viibinud osalejaid, kes vaenuliku käitumisega ründasid ja piirasid sisse ajakirjaniku, selle asemel kordas ta koos osalejatega, et kao ära, kao minema siit, lahku, häbi. Sellest tulenevalt seadis menetlusalune isik oma käitumisega ohtu ajakirjaniku Sander Punamäe turvalisuse avalikul koosolekul," selgitab PPA oma otsuses.

Vooglaid nimetas politsei otsust kallutatuks ja õigusliku hinnangu andmise seisukohast kõige olulisemaid asjaolusid ignoreerivaks.

"Nii seda, et Punamäele antud korraldus piketilt lahkuda lähtus just nimelt eesmärgist täita koosoleku korraldaja kohustust tagada koosoleku rahumeelne läbiviimine ja selle turvalisus, kui ka seda, et mitte ükski fakt ei kinnita järeldust, nagu ei oleks koosolek toimunud rahumeelselt või nagu tekkinuks koosolekul Punamäe suhtes reaalne oht," märkis Vooglaid.

"Juba vastulauses väärteoprotokollile selgitasime rõhutatult, et kellegi subjektiivne ohutunne ei saa olla väärteo kvalifitseerimise aluseks ning et oluline on see, kas faktilisi asjaolusid silmas pidades tekkis isiku suhtes reaalne oht või mitte. PPA pole aga toonud esile ainsatki fakti, millele toetudes saaks väita, et Punamäele antud korraldus piketilt lahkuda tekitas tema suhtes mingigi reaalse ohu – eriti pidades silmas, et tema kõrval seisid mitu olukorda hallanud politseinikku, kellega olime pikettide läbiviimisel teinud pidevalt konstruktiivset koostööd," ütles Vooglaid.

Vooglaid lisas, et kavatseb PPA otsuse Harju maakohtus vaidlustada. Selleks on tal aega 15 päeva.

Politsei- ja piirivalveameti Ida-Harju jaoskonna juhtivuurija Riina Printsmann kinnitas ERR-ile, et veebruaris toimunud vahejuhtumi kohta tuli politseile info ja kogutud tõendite pinnalt alustati väärteomenetlus.

"Avaliku koosoleku korraldajal on kohustus tagada rahumeelselt koosoleku pidamine. Maikuus koostati V. Vooglaiule väärteoprotokoll avaliku koosoleku pidamise kehtestatud nõuete rikkumise eest ning talle määrati rahatrahv. Otsus ei ole jõustunud," lausus Printsmann.