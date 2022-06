Tšehhi hävitajad pidid Loode-Eestis tuvastuslennul helibarjääri ületama

Balti riikide õhuturbes osalevad Tšehhi hävitajad pidid esmaspäeva pärastlõunal helikiiruse ületama, et jõuda tuvastama Loode-Eesti rannikul märgatud ja sisselülitamata transponderitega lennanud õhuvahendit. Helibarjääri ületamisega kaasnenud müra tekitas küsimusi piirkonna elanikes.

"Täna pärastlõunal suundusid kaks Leedu Šiauliai lennubaasis paiknevat Tšehhi õhuturbe hävitajat JAS-39 ülehelikiirusel tuvastuslennule Läänemere kohale," teatas kaitseväe peastaap. "Ülehelikiirusel lendamine oli vajalik, et jõuda võimalikult kiiresti tuvastamist vajava lennukini ja tagada õhuruumi kaitstus. Sellest tulenevalt võis täna pärastlõunal Loode-Eesti piirkonnas kuulda tugevat plahvatusele sarnanevat müra."

Õhuväe pressiesindaja Siim Verner Teder ütles ERR-ile, et juhtunud suhtes on algatatud ametlik piiririkkumise menetlus, kuid seni kuni see kestab, lähemat infot ei saa anda.

Plahvatusega sarnaneva müra üle kurdeti piirkonna sotsiaalmeedia gruppides ning selle kohta saabus teateid ka ERR-ile, kus inimene väitis, et müra oli nii tugev, et pani värisema aknaklaasid ning esimesele paugule järgne ka hilisem õhulöök.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.