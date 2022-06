Galerii: rahareformi aastapäev tõi kokku vanad võitluskaaslased

Väliskülalisena astus üles Saksamaa keskpanga asepresident Claudia Maria Buch.

Eesti Panga endiste presidentide vestlusringis, mida juhtis Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid, arutleti Eesti majanduse ees praegu seisvate väljakutsete ja võimaluste üle. Arutelus kerkis üles vajadus ühiskonnas kokkuleppele jõuda, mis on järgmised suured ülesanded ja kuidas need saavutatakse. Seda konsensust, näiteks kuidas rohepööre ellu viia, on aga Eesti ühiskonna nüüdses poliitilises ja huvide killustatuses oluliselt keerulisem leida.

