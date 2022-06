Kange alkoholi tootjad näevad sügisel suuremat hinnatõusu

Kange alkoholi tootjate jaoks on Ukraina sõja mõjud kohal, mistõttu toorainet napib ja suuremat hinnatõusu nähakse hiljemalt sügisest. Vajadusel ollakse valmis ka selleks, et mõni toode lettidelt kaob.

Alkoholitootjate jaoks on kätte jõudnud üks senini suurimaid kriise. Probleeme on nii energia hindadega, tarnetega kui ka tooraine ja materjalide kättesaadavusega.

Liviko kriisiplaan näeb ette, et olukorra halvenedes vähendatakse sortimenti.

"Me oleme andmas endale aru, et kui meil ei jätku piiritust või korke, siis me peame selgelt tegema valikud, mis tooteid me toodame. Selline kriisiplaan on meil olemas, aga täna õnneks see veel ei ole pidanud käiku minema," ütles Liviko müügidirektor Ragnar Kits.

Teatud probleemid annavad tunda juba praegu.

"No näiteks meie üks tuntum kaubamärk Hõbeviin, seal on pudelid täna lihtsalt otsas. Vaatamata sellele, et meil on pudelitarnija nii Eestis kui ka Euroopas, me ei suuda seda probleemi lähima paari kuu jooksul lahendada. Ilmselt me oleme paar kuud ilma oma ühe tuntuma kaubamärgita," rääkis Kits.

Kui Liviko ostab piiritust mujalt, siis Moe Peenviinavabrik toodab seda ise ja peamisest toormest seega puudust pole.

"Seoses Venemaa ja Valgevene kange alkoholi turult kadumisega on meil müügid paranenud. Loomulikult on tootmise osas jällegi läinud meil raskemaks, kuna energiahinnad on kasvanud ja logistikakulud on sellised, mis hetkel on väga-väga kallid," rääkis viinavabriku müügijuht Sven Sulga.

Logistikahinnad on Moe viinavabriku jaoks sel aastal tõusnud 16 protsenti. Ka on üle poole võrra kallinenud rukkis, millest Moe viina toodab. Liviko suurim materjalikulu ehk piirituse hind on aastaga kallinenud üle 100 protsendi ning Ukraina sõja algusest näeb kõrgemat hinda iga kuu.

Poodidesse hinnatõus ega kauba puudus veel suuresti jõudnud pole.

Kui täna on kange alkoholi hinnad sõjast tulenevalt tõusnud 10-20 protsenti, siis Rimi tegevjuhi sõnul on sügisel oodata veelgi kõrgemaid hindu.

"Me täna seda signaali kuuleme, et on raske pudelitega, on raske etikettidega. Me teame, et teraviljaga võib olla puudus käes. Kui palju see lõpphinda võib mõjutada, täna väga keeruline öelda," sõnas Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.