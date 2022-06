Teisipäev on mõõdukalt soe

Teisipäeval algab suvi, kuid ilmamuutust on oodata jaanipäeva ajal. Teisipäev tuleb aga mõnel pool sajuhoogudega ning juunikuule omaselt mõõduka soojaga.

Teisipäeval jääb Eesti Poolast üle Valgevene Venemaale liikuva madalrõhkkonna serva. Tihedamad vihmapilved ning äike jäävad Eestist kaugemale lõunasse, mõned sajuhood siiski Eestisse jõuavad.

Pöörise põhjaservas on aga põhja- ja kirdetuul üle maa puhanguline. Õhk on mõõdukalt soe: päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse, meretuulele avatud rannikul jäävad madalamale.

Öö vastu teisipäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Teisipäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib veidi vihma sadada. Tuul puhub valdavalt kirdest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 14 kraadi.

Päev on on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Teisipäeva õhtu on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 8, Lõuna-Eestis kuni 10 meetrit sekundi. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Kolmapäev tuleb peamiselt sajuta ning tuul on rahulik. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 17 kuni 23 kraadi.

Olulise sajuta on ka neljapäev, tuul pöördub edelasse, tugevneb ning toob siia lõuna poolt soojemat õhku. Öösel on sooja 7 kuni 14, päeval 17 kuni 25 kraadi. Reedel-laupäeval tuleb praeguste prognooside järgi veel sooja juurde ning ilm peaks püsina kuiv.