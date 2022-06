Tallinna kaitseväe kalmistule plaanitakse kindralite matmispaika

Tegu on vaba alaga Kaitseväe kalmistul, kus on perspektiivne matmisala kõrgematele ohvitseridele, ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Asukoht kindralite matmispaigaks valiti välja mullu, kui otsiti matmispaika kindral Johannes Kerdile.

"Sinna on maetud kindral Kert ja me kujundame selle ala selliselt, et edaspidi oleks ka hauatähised ühesuguse kujundusega, ala keskele tuleb jalgtee. On haljastus ja ja äärekivid, et kõik need asjad oleksid projektiga paigas," lausus Lill.

Nüüd, kui eskiislahendus on valmis, asutakse ala välja ehitama, lisas Lill. Kava järgi tuleb alale kaheksa matmiskohta.

"Me räägime kindralitest. See on lihtsalt võimalus, kui on perekondadel selline soov kunagi matta sinna Kaitseväe kalmistule," ütles Lill.

Kõrgemate ohvitseride matmispaiga asukoht on planeeritud Männiku mälestusplatsi lähedusse, kvartali lõunapoolsesse ossa.

Selleks, et oleks mõtteline järjepidevus ja side varasema arhitekt E. J. Kuusiku poolt kavandatud Vabadussõja juhtide memoriaali planeeringu ja hauatähise kujundusega, on püütud kasutada sarnaseid kujunduselemente ka uue planeeringu puhul, märgitakse eskiisi seletuskirjas.

Olemasolevale kindral Kerdi hauale on samuti kavandatud hauatähisena paigaldada graniitkivist plaat sarnane Vabadussõja juhtide

memoriaali hauatähistele. Ühtlustatud hauatähise kujundamisel võib kasutada kaitseväe sümboolikat ja soovi korral rahvuslikku ornamentikat.

Perspektiivselt ja sümmeetrilise kompositsiooni huvides on kavandatud samasuguse suurusega, kaheksa paigaga, matmisala põhjapoole. See

jääks esialgu reservalaks.

Matmisala rõhutamiseks on ette nähtud kavandada ühine kõrgemate

ohvitseride matmispaiga kõrgetasemeliselt kujundatud mälestusmärk, mis vajab omaette skulpturaalset lahendust.