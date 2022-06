Karis: valitsuse vahetus ja võimuliidu muutumine on demokraatia argipäev

Lugupeetavad teenetemärkide saajad ja teie lähedased.

Eestis elab ja töötab tuhandeid, kümneid tuhandeid, ei, vaadakem tähelepanelikumalt – sadu tuhandeid inimesi, kes vääriksid riiklikku teenetemärki. Meie kõigi töö on kandnud iseseisvuse taastanud Eesti neljandasse aastakümnesse. Tänu teile võime tunda end enesekindlalt, turvaliselt, vabade kodanike vaba riigina.

Kui nüüd keegi tahaks vahele torgata midagi Eesti sisepoliitilisest mullistusest, siis – valitsused tulevad ja lähevad, koalitsioonist saab opositsioon ja vastupidi. Nii peabki olema.

Eesti püsib mitte selle kõige kiuste, vaid tänu sellele. Valitsuse vahetus ja võimuliidu muutumine parlamendis on demokraatia argipäev, mille vastandiks oleks autokraatia ja õigusriigi puudumine.

Ja ometi on sadade tuhandete inimeste hool ja visadus aidanud hoida just sellist Eestit, demokraatlikku Eestit ja aitab just sellisel Eestil kesta.

Need 148, kes tänavu pälvisid teenetemärgi, on inimesed, kelle pühendumine oma erialale või kogukonnale võiksid mõjuda innustavalt ka paljudele teistele, kes sageli tõstavad endast ettepoole töö, loomingu, riigi teenimise. Teie jaoks on niisugune pühendumine loomulik.

Siin tuleb meelde Fred Jüssi meenutus aastakümnete tagant, kui Mikk Mikiverilt küsiti, et millest on meil tema arvates puudu, mida liiga vähe on. Mikiver vastas, et loomulikkust on vähe, loomulikkusest on puudu.

Teil, head teenetemärkide saajad, on Mikk Mikiveri igatsetud loomulikkus olemas. Loomulikkus teha väga hästi oma kutsetööd. Loomulikkus anda oma mõtted ja teod kogukonna hüvanguks. Loomulikkus märgata nõrgemaid, teha head ja aidata inimesi pandeemia-aastatel ja mitte ainult siis. Loomulikkus süveneda ja loomulikkus olla loominguline. Loomulikkus kaitsta Eestit nii kaitseväelasena välisoperatsioonil kui ka riigiametnikuna siinsamas ministeeriumi või mõne ameti kabinetis. Loomulikkus seista kaugemal sõbra ja liitlasena Eesti kõrval. Loomulikkus julgeda otsustada ja oskus mõista, kui keegi on valesti otsustanud, sest otsustamatus on halb. Loomulikkus naeratada ja hoida oma lähedasi nagu lähedased hoiavad teid.

Selle kõige eest Eesti teid tänabki. Aitäh.