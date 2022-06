Hodorkovski: EL kahjustab end Vene nafta sanktsioonidega

Vene opositsionäär ja endine naftaärimees Mihhail Hodorkovski süüdistas teisipäeval Euroopa Liitu suures veas, kui jätkatakse naftasanktsioone Venemaa vastu. Hodorkovski sõnul kahjustavad naftasanktsioonid Euroopa Liidu 27 liikmesriigi majandust enam kui vähendavad Venemaa rahalisi sissetulekuid fossiilsetest kütustest, vahendab Politico.

Hodorkovski sõnul oleks Euroopa Liit pidanud enne naftaembargo kehtestamist Venemaale leidma alternatiivsed energiaallikad Euroopale või kehtestama Vene energiale hoopis tariifid täieliku keelu asemel. Kahjustades Euroopa majanduste rahalist seisu on majandusühendus ja selle liikmed vähem võimelised toetama Ukrainat rahaliselt ja sõjaliselt.

Euroopa Liidu liikmed nõustusid Vene merd mööda transporditava nafta embargoga mai lõpus peale kuu aega kestvaid kõnelusi liikmesriikide vahel.

"Praegu kahjustavad energiasanktsioonid Euroopat, mitte Venemaad," ütles Hodorkovski Politicole oma esimese Euroopa Liidu reisi ajal.

Hodorkovski oli varem Vene naftaettevõtte Yukos juht ning Venemaa rikkaim mees. Peale seda veetis ta 10 aastat vangis, kui kritiseeris avalikult Vene võime. Peale vangist vabanemist 2013. aastal on Hodorkovski toetanud demokraatia ja inimõiguste edendamist Venemaal.

"Lääne poliitikute probleem on, et nad ei ole kunagi gangsteriga kõnelusi pidanud," viitas Hodorkovski Vene president Vladimir Putinile. Lisaks rõhutas endine ärimees, et Putiniga saab kõnelusi pidada ainult siis, kui ta on nõrgestatud olukorras.

Hodorkovskile tekitas ka muret sanktsioonide kahju lääne majandustele: "Kui palju on lääs tulu kaotanud? 100 miljardit dollarit? 200 miljardit? Kui Ukraina oleks saanud vähemalt 50 miljardi dollari väärtuses relvaabi, mitte praeguseks saadud 10 miljardi väärtuses, siis oleks olukord täiesti teine ja mingeid fossiilkütuste sanktsioone Venemaale ei peaks kehtestama."

Euroopa Liit vähendas oma majanduskasvu prognoose sel aastal umbes ühe protsendi võrra, mis tähendab ligikaudu 160 miljardit eurot, kui tugineda Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetele.

Ka mitmed majanduseksperdid on soovitanud kehtestada Vene naftale tariifid, millega oleks saanud vähendada Vene fossiilsete kütuste müügi kasumimarginaale.

Hodorkovski väljendas ka hämmingut, et enne embargo väljakuulutamist ei olnud Euroopal kokkuleppeid alternatiivsete nafta- ja gaasiallikate leidmiseks.