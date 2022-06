Scholzi nõunik soovitab mõelda Vene suhete tuleviku peale

Saksa kantsleri välispoliitika nõunik Jens Plötner võttis hiljuti harukordselt sõna, rõhutades vajadust keskenduda pikaajalisele suhtele Venemaaga, selmet rääkida Ukrainale saadetud relvade spetsiifikast, vahendab Politico.

Plötnerit peetakse Scholzi Vene-poliitika autoriks.

Välispoliitika nõunik sõnas Saksa välispoliitika nõukogule: "Marderi lahingumasinatega saab täita palju leheruumi, kuid pikemad artiklid peaksid ilmuma selle kohta, milline saab olema meie suhe Venemaaga tulevikus."

Plötneri sõnul peaks lääs Hiinale lähenema leebemalt ning ta rõhutas üle, et Ukrainale ei saa teha Euroopa Liiduga liitumise osas järeleandmisi.

Saksa liberaalide sekka kuuluv ja Saksa parlamendi kaitsekomisjoni juhtiv Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritiseeris Plötneri sõnavõttu: "See paljastab mõtteviisi, mis aastakümnete jooksul on viinud meid praegusesse kohutavasse olukorda." Strack-Zimmermann lisas, et praegu ei ole aeg Venemaast heldimusega mõelda.

Plötneri sõnavõtt tõenäoliselt kinnistab üldiselt levinud arvamust, et Saksa kantsler ja Saksa sotsiaaldemokraadid ei taha ajalooliste sidemete pärast Venemaaga muuta oma välispoliitilist positsiooni.

Praegune Saksa kantsleri nõunik oli 2014-2017 Saksa sotsiaaldemokraatide tollase välisministri ja praeguse Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieri nõunik. Sel ajal oli Plötner seotud ka Minski kokkulepetega, mis sõlmiti 2014 ja 2015.

Ukraina suursaadik Saksamaal on varem nimetanud Plötnerit ämblikuks, kelle kontaktide võrk Venemaaga on aastakümnete jooksul punutud.

Esmaspäeval kaitses Plötner Saksamaa antud relvaabi mahtu ja selle andmise kiirust.

Plötneri hinnangul oleks ka viga siduda ühte Venemaa ja Hiina. Nõunik hoiatas, et lääne majanduslik lahtisidumine Hiinast lähendaks Venemaad ja Hiinat veelgi.

"Minu hinnangul tuleks rivaliteeti Hiinaga vähendada nii palju kui võimalik," ütles Plötner rõhutades vajadust suhelda erinevate teemade, sh kliimamuutuste osas.