Koalitsioonikõnelejad võimuleppes veel kokkuleppele ei jõudnud

Erakonnad kogunesid kolmapäeva õhtul kell 18, et proovida koalitsioonilepe enne jaanilaupäeva kokku saada. Veidi enne kella 20 lõppes kohtumine kokkuleppeta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et võimukõnelused olid kolmapäeva õhtuks samas kohas, kus nad päeval pooleli jäid.

"Kui me päeval läksime lahku, siis mina sain aru, et me oleme kokkuleppele suhteliselt lähedal, aga peab ütlema, et me oleme täpselt samas kohas, kus päeval. Ja minul isiklikult nii kehva kokkuleppe tegemiseks erakonnalt mandaati ei ole. Me peame seda sotsiaaldemokraatidega arutama ja teised partnerid leidsid ka, et nad peavad arutama," selgitas Läänemets.

Tema sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks veel lahenduseta see, millises summas saab inimestele tulumaksuvabastust tõsta, lisaks pole arenguid hooldekodukohtade osas ning eestikeelsele haridusele üleminekus ei ole sisulisi lahendusi.

Erakonnad peavad pühade ajal kõnelustes pausi. "Leppisime kokku, et nädala lõpus mõtleme, arutame ja vaatame uuesti, kas kuskil on mingisugune kompromiss," sõnas Läänemets.

Kallas oli päeval kokkuleppele suhtes mõõdukalt optimistlik

Reformierakonna juht Kaja Kallas ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets olid päeval veel lootusrikkad, et võimuleppe kokku saamine enne jaanilaupäeva on võimalik. Nad ütlesid, et suurtes asjades on üldjoontes kokku lepitud.

"Ma olen mõõdukalt optimistlik, meil on päris suur ühisosa, me oleme palju liikunud teineteisele lähemale, me otsime kompromisse, kõik on läbirääkijatena väga kõvad pähklid," ütles Kallas ERR-ile.

"Teatud asjades jõudsime me üksteisele juba väga lähedale, osades kohtades võtsime veel aja, et oma meeskondadega rääkida. Ja tulla tagasi nende asjade juurde täna õhtul," lisas ta.

Kallase sõnul on osapooled perehüvitiste teemal kokkulepet leidmas. "Seal me oleme jõudnud teineteisele päris lähedale," lausus Kallas.

Kokkulepe on Kallase sõnul raskem sündima eestikeelse hariduse teemal.

Kallas ütles päeval, et tahaks kolmapäeva õhtuks jõuda juba konkreetse tulemuseni.

Kaja Kallas astus üles ka Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", kus temalt küsiti, kas vastab tõele, et Reformierakond pakkus eelarvest sotsidele ja Isamaale oma eesmärkide ellu viimiseks 150 miljonit eurot. Kallas ei kinnitanud seda väidet. Saatejuht Arp Müller küsis Kallaselt, kas see info oli kellegi spin. "Järelikult," vastas Kallas.

Kallas kinnitas, et Isamaaga on ühisosa peretoetuste tõstmises olemas, samas ütles ta, et milleski ei ole kokku lepitud kuni kõiges ei ole kokku lepitud.

Ta tõdes, et osapooled on teineteisele lähemale liikumas ka elektrituru reformi, eestikeelse hariduse ja tulumaksuvaba miinimumi teemal.

Kallas ütles, et ta ei ole otsustanud veel, kas koalitsioonileppe saavutamisel ta peaministri kohalt tagasi astub ja riigikogus uut mandaati küsib. Tema sõnul hoiatasid teda riigiõiguse eksperdid, kelle sõnul looks tagasiastumine pretsedendi, mis seaks ohtu vähemusvalitsuse võimaluse Eestis.

Läänemets: üldjoontes on asi kokku lepitud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et osapooled on enamikes suurtes asjades ühisosa juba suutnud sõnastada. "On jäänud veel mõned teemad. Ma arvan, et me võiks need saada õhtul kokku lepitud," lausus Läänemets päeval.

Läänemets märkis, et kõik partnerid teevad kompromisse. "Ma arvan, et need kompromissid on sellised, mis võimaldavad meil oma seisukohti säilitada, aga arvestavad ka partneritega," ütles Läänemets.

"On mõnede teemade puhul veel mõned detailid, milles me peame kokku leppima ja mõned küsimused, mida me veel peame arutama ja mõtlema, aga üldjoontes tundub, et see asi on kokku lepitud," ütles Läänemets.

"Lõpusirgel on ta siis, kui me oleme ka sõnastanud ära teksti ja kõik me oleme sellega nõus. Siis me saame öelda, et kokkulepe on tehtud. Praegu seal on veel asju, mida peab arutama," täpsustas ta.

Seeder: eestikeelne haridus ja peretoetused vajavad veel pikemat arutelu

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile päeval, et on kolmapäeva õhtul kokkuleppele saamise osas skeptiline, sest endiselt on teemasid, kus osapooled ei ole piisavalt kiiresti edasi liikunud ja kus ühisosa saamine on jätkuvalt väga keeruline. "Ma arvan, et see võtab rohkem aega, kui täna paar-kolm tundi vestlust," sõnas Seeder.

Seederi sõnul vajavad arutelu veel eestikeelsele haridusele üleminek ja ka peretoetuste teema. Samuti vajavad tõsisemat arutelu veel erinevad rahalised teemad.

Samas märkis Seeder, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ja elektriturureformi osas on teineteisele jõudsamalt lähemale liigutud ja kolmapäeva õhtul kokkuleppele saamine on nendel teemadel reaalsem.