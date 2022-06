Pea aasta tagasi valminud Kalaranna promenaad Tallinnas on siiani suletud

Kuigi Linnahalli ja Patarei vahele jääv Kalaranna promenaad valmis juba pea aasta aega tagasi, on see endiselt aedadega ümbritsetud ning jalakäijad seda mere ääres kõndimiseks kasutada ei saa. Linn lubab, et lähinädalatel saab asjad arendajaga korda aetud ning kaldapromenaad avatud.

Samasse piirkonda kortermaju ehitav arendaja Pro Kapital leppis linnaga kokku, et nende kohutuseks jääb ka promenaadi väljaehitamine ning et kui promenaad valmis, antakse linnale promenaadi kasutusõigus.

Selleks et linnale promenaadi üle anda, on aga sellele kõigepealt vaja linnalt saada kasutusluba. Kuigi esimene taotlus läks Pro Kapitali poolt teele juba mullu juulis, pole siiani seda saadud. Pro Kapital süüdistab linna venitamises.

"Miks on see nii ebamõistlikult kaua veninud: pidevalt tulevad linnalt tagasi kommentaarid kuni tänase päevani, kus enamus kommentaare oleks saanud esitada juba esimesel vaatlusel. Ma ei tea, mis põhjusel võtavad need asjad nii kaua aega – kas on keskendumisraskused või ei ole soovi sellega tegelda," ütles ERR-ile Pro Kapital Eesti tegevjuht Andrus Laurits.

Laurits lisas, et probleeme on viimasel ajal tekitanud ka uue ehitisregistri fopaa, mistõttu on praktiliselt peatunud taotluste edastamine.

Pro Kapital on protsessi kiirendamiseks saatnud linnale ja ka konkreetselt linnapea Mihhail Kõlvartile kirju. "Me oleme palunud linnalt ja linnapealt tähelepanu. See on linnaehituslikult oluline objekt, et inimestel oleks ligipääs rannale, et saaks Piritalt otse kõndida Patareini või Noblessnerini. Me loodan, et linn saab menetleda kiiremini, et saaksime promenaadi avada," lausus Laurits.

Lauritsa sõnul tundub Tallinna poolne venitamine kummaline ning bürokraatlik kirjavahetus linnaga, kus linnal on igale kirjale vastamiseks 30 päeva aega, on promenaadi avamise venitanud pea aasta pikkuseks. Pro Kapitali hinnangul on kõik puudused promenaadil ammu kõrvaldatud.

"Meie arvates on need asjad nüüd kõik tehtud, lihtsalt on see dokumentatsiooni ajamine, mis meie arvates on väga ebamõistlik," lausus ta.

Loa andmine seisab ehitusregistri vigade taga

Promenaadi ehitaja ja kogu rannaäärse kinnistu omanik on vajalikud tööd ära teinud ning seda kinnitas ka paikvaatluse teinud Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Sveti sõnul on märkusi kasutusloa menetluse käigus teinud ka teised linnaametid, kui need on pigem formaalset laadi ja nendega saab tegelda ka peale tingimusliku kasutusloa väljastamist.

Probleem on, nagu viitas ka Laurits, uues ja vigases ehitusregistris. Sveti sõnul pole Pro Kapitali viimane taotlus vigase registri tõttu linnani jõudnud ning seetõttu ei saa sellele ka vajalikku heakskiitu anda.

Pro Kapital pöördus linna poole, et ehk oleks võimalik taotlus heaks kiita ka ilma registri vahenduseta, kas nii saab, peaks Sveti sõnul selguma järgmisel nädalal.

Svet ei nõustunud samas, et promenaadi avamine seisis nii pikalt linnavalitsuse bürokraatliku suhtlemise taga. "Ei ole sellega nõus. Arendajal olid selged kohustused, mida peab täitma," märkis ta.

"Meie lootus on, et kui mitte järgmisel, siis lähinädalatel saab see promenaad inimestele avatud," ütles Svet.