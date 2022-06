Bideni administratsioon tahab vähendada nikotiini osakaalu sigarettides

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) on esitanud ettepanekud nikotiini sisalduse vähendamiseks USA-s müüdud sigarettides.

Bideni administratsioon teatas teisipäeval, et kavatseb USA-s müüdud sigarettide nikotiinitaseme viia miinimumtasemele, et vähendada sigarettide sõltuvusttekitavat mõju. USA valitsuse otsus võib vähendada suitsetamisega seotud surmasid riigis, kuid seab ohtu USA-s mõjuka tubakatööstuse, vahendab The Washington Post.

Nikotiini sisaldust sigarettides vähendavad regulatsioonid plaanib USA toidu- ja ravimiamet valmis saada 2023. aasta maikuuks. Sarnaselt plaanitakse reguleerida ka teisi tubakatooteid.

USA toidu- ja ravimiameti sõnul on plaanitava regulatsiooni eesmärk vähendada suitsetamist noorte seas, ennetada sõltuvuse teket ja vähendada surmasid. Juhul kui nikotiini tase oleks tubakatoodetes madalam, siis paljud sõltuvuses olevad inimesed suudaksid kergemini oma suitsetamisharjumusest loobuda ning need, kes suitsetamist proovivad ei pruugi hakata püsivalt suitsetajateks.

Väljakuulutatud poliitika ühtib Valge Maja eesmärgiga vähendada USA-s vähisurmasid. President Biden lubas 25 aasta jooksul vähendada vähisurmasid riigis poole võrra. Ameerika Ühendriikides sureb ligikaudu 480 000 inimest suitsetamise tõttu igal aastal ja tubaka tarvitamisest tingitud surmad on ärahoitavate surmade edetabelis riigis esikohal.

Otsus vähendada nikotiini taset on esimene samm pikalt kestvas protsessis, kus alguses seatud eesmärk ei pruugi edukalt välja tulla. toidu- ja ravimiametil läheb vähemalt aasta aega enne kui uued regulatsioonid on välja töötatud ja peale seda oodatakse kommentaare avalikkuselt.

Vastuseis välja pakutud regulatsioonidele võib nende jõustumist pidurdada või protsessi katkestada. Eriti kui 2024. aastal valitakse ametisse uus USA president, kes valitud tubakapoliitika osas tahab riikliku poliitika ümber otsustada. Regulatsioonide vastu teeb tõenäoliselt kõva kisa ka riigi tubakatööstus ning tõenäoliselt kasutavad nad selle tõkestamiseks ka kohtusüsteemi abi.

USA toidu- ja ravimiamet tuli aprillis välja ettepanekuga keelustada riigis mentoolisigaretid, mis on praegu ainsad legaalsed maitsestatud sigaretid riigis.

Tubakas nikotiini vähendamist üritati läbi viia ka Trumpi presidendiks olemise ajal, kuid protsess ei jõudnud kuskile.

USA-s on viimastel aastatel suitsetajate arv langustrendis vähenenud, olles praegu ligikaudu 12-13 protsenti elanikkonnast.