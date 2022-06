Afganistani maavärinas hukkus ligikaudu tuhat inimest

Foto: SCANPIX/Bakhtar News Agency via AP

Foto: SCANPIX/Bakhtar News Agency via AP

Taliban teatas, et Ida-Afganistanis hukkus maavärina tõttu tuhat inimest ja veel 1500 sai haavata, vahendab BBC .

Maavärina tõttu hävisid paljud majad Ida-Afganistanis asuvas Paktika provintsis. Talibani juhi Hibatullah Akhundzada sõnul on hävinud sajad hooned ning hukkunute arv tõenäoliselt tõuseb.

Paktika provintsi infojuht Mohammad Amin Hazifi ütles BBC-le, et hukkunuid on praeguseks ligikaudu tuhat ning lisaks on haavata saanud 1500 inimest.

Päästjad otsivad veel rusude alt inimesi ning hukkunute arv võib tõusta.

Maavärina kese oli riigi kaguosas asuvast Khosti linnast 44 kilomeetri kaugusel ning toimus kohaliku aja järgi 1.30 öösel.

Taliban palus maavärina tagajärgedega tegelemiseks rahvusvahelist abi.

Ühendkuningriigi Afganistani eriesindaja sõnul on nende valitsus kontaktis ÜRO-ga ja on valmis vajadusel abistama loodusõnnetuse osaks saanud riiki.

Maavärinad tekitavad Afganistanis tihti palju kahju, kuna hoonete ehituskvaliteet on kehv.