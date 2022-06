Eesti ja Prantsuse üksused harjutasid dessantüksuse vastuvõtmist

Kolmapäeva varahommikul toimus Järvamaal Nurmsis Eesti ja Prantsuse sõdurite ühisõppus. Kell seitse hüppasid lennukist 80 meest Prantsusmaa 2. välismaa langevarju rügemendist. Maapinnal ootasid prantslasi ennast metsas peitvad Eesti reservväelased, kes andsid välismaalastele edasisi juhiseid.

"Antud õppustel oli eestlaste eesmärk koordineerida maa peal olles Prantsuse võõrleegioni üksustega. Lisaks sellele oli meil ülesanne tutvustada maastikku, anda ülevaade olukorrast ja pärast juhendada neid taktikalisele ülesandele," kirjeldas nooremleitnant Martin Jalakas.

Taktikaliseks ülesandeks oli kahe hoone enda kontrolli alla saamine.

Jalaka sõnul läks õppus edukalt. "Õppus on siiamaani läinud väga hästi, koostöö prantslastega on väga sujuv olnud."

Põhiline suurõppuse eesmärk oli koostöö arendamine ning reaktsioonijõu kiirendamine, et harjutada nelja tunniga Eestisse vägede juurdetoomist.

"Eesti ja Prantsusmaa pooled demonstreerisid, et me saame lühikese etteteatamisajaga koos töötada. See tähendab, et me kunagi ei tea, mis tulevikus võib juhtuda ning meie jaoks on oluline ühineda Eesti kaitsejõuga," rääkis kolonelleitnant Fabrice Bordais.

Prantsuse suursaadiku Eric Lamouroux' sõnul on sellistel õppustel ka olulisem tähtsus.

"Et demonstreerida enda täielikku pühendumist, täielikku usaldusväärsust. Ja näidata, et me oleme piisavalt kindlameelsed, et heidutada ükskõik, millist riiki või potentsiaalset vaenlast, kes soovib või mõtleb sekkuda," rääkis ta.

Uut sarnast õppust plaanitakse juba juulis.