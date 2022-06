Turult saab juba esimesi kodumaiseid kukeseeni, kuid kõrge hinnaga

Milvi müüb turul kukeseeni kilohinnaga 70 eurot. "100 grammi seitse eurot," sõnas ta ja tõdes, et kolmapäeval läks müük kesiselt.

"Aga eile müüsin isegi kiloga. Terve kilo korraga," lisas ta.

Pisikesed esimesed kukeseened on korjatud Värska kandist. Oma esimesed pool kilo müüs Milvi maha juba kaks nädalat tagasi, samuti 70-eurose kilohinnaga.

"Teda on nii vähe veel. Kui rohkem tuleb siis kindlasti hind langeb. Ostetakse küll 100 grammi kaupa," rääkis Milvi.

Teise turuleti ääres küsiti Vene piiri äärest Saatsest korjatud seente kilo eest 60 eurot, ka seal läks kolmapäeval müük kesiselt.

"Vaata, mis küte maksab. Vaata, kui kaugel on Saatse mets. 60 kilomeetrit sinna. Siis maksab kõik, onju. Inimesed ei jaksa varsti enam midagi osta," rääkis Salme.

Kuigi kukeseenehooaja alguseks tundub justkui liiga vara, on müüjate sõnul tavaliselt esimesed seened jõudnud lettidele varemgi.

"See ei ole ju vara. Sel aastal on veel hilja. Külmad on ööd, aga seen tahab ju sooja. Kogu aeg sajab ja sajab," rääkis Salme.

Tema sõnul on kõige kallim hind olnud 100 eurot kilogrammi eest.

Milvi hinnangul hakkab hind langema juuli lõpus. "Juuli lõpu poole, ma arvan. Juuli keskel tulge vaatama, aga lõpu poole kindlasti. Aga ma arvan, et ega ta alla 20 ka väga ei lange."

Müüjate sõnul peaks järgmine kogus kukeseeni turuletil olema pärast jaanipäeva, ning kuu lõpus võib oodata juba ka metsmaasikaid.