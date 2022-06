Jaanilaupäev on sajuta ja soe

Jaanilaupäeva öö on enamasti selge taevaga. Mõnel pool tekib vaid udu. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul on lõunakaare tuulel kiirust kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb sisemaal paar-kolm kraadi alla 10 piiri, tuulele avatud rannikul on kuni 13 kraadini.

Hommikul on nii selget taevast kui ka õhukesi kõrgeid pilvi, mis sadu ei anna. Edelatuul ulatub 5, rannikul 8 meetrini sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on taevas keskmise ja kõrgema kihi pilvi ja neist sadu ei tule. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 21 kuni 25 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb alla 20 piiri.

Jaanilaupäeva õhtul pilved hajuvad. Ilm on kuiv. Läänekaare tuulel on kiirust 2 kuni 5, Lääne-Eestis puhanguid 8 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Kõrgrõhkkonna võidukäik jätkub nädala lõpuni ja veel uue alguseski. Lõunavoolus pääseb siia troopilise päritoluga soe, mis tõstab nädalavahetuse temperatuurinäidud 30 kraadi ümbrusse ja uue nädala algul veel kraad-paar kõrgemale. Kui palavust on raske taluda, siis võib leevendust mere ja lahe äärest leida. Mere- ja lahevesi on veel jahe, vaid madalates lahtedes on jõudnud 20 kraadi lähedale soojeneda.