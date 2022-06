Macron tahab teha koostööd poliitiliste vastastega

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et on valmis tegema koostööd oma poliitiliste vastastega. Macroni valimisliit kaotas hiljuti enamuse parlamendis.

Macron pidas kolmapäeval oma esimese üleriigilise kõne pärast pühapäeval toimunud parlamendivalimisi.

"Sellel otsustaval hetkel, kus me praegu elame, on võimalik leida selge enamus, et oleksime võimelised tegutsema," ütles Macron. President palus suurimate opositsiooniparteide juhtidel lähinädalate jooksul välja selgitada, kuidas nad oleksid valmis tegema valitsusega koostööd.

Macron valiti aprillis tagasi Prantsusmaa presidendiks. Hinnatõus avaldab aga üha rohkem mõju Macroni populaarsusele. Kriitikud leiavad, et Macron ei arvesta piisavalt Prantsusmaa töölis- ja keskklassi igapäevaste raskustega, vahendas The Wall Street Journal.

Prantsusmaa tähtsamad opositsioonijuhid kohtusid sel nädalal ka Macroniga. Sotsialistliku partei juht Olivier Faure ütles, et Macron peab õppima arvestama teiste inimeste ideedega.

Macron ütles, et kavatseb kiiresti välja pakkuda meetmed, et võidelda tööpuuduse, kliimamuutustega ja tervishoiusüsteemi kriisiga. "Nagu ma ütlesin, on vaja kompromisse, kuid seda tuleb teha täiesti läbipaistval viisil," ütles Macron.

Prantsusmaal on vähemusvalitsused haruldased ja Macroni valimisliidul on parlamendienamusest puudu 44 kohta.