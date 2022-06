Ägedaimad lahingud on jätkuvalt Severodonetski ja Lõssõtšanski juures

Oluline 24. juunil kell 9.15:

- Ukraina relvajõudude teatel kannatasid Vene väed neljapäeval suurimaid kaotusi Slovjanski ja Bahmuti suundadel;

- Luhanski oblasti kuberneri hinnangul peavad Ukraina väed Severodonetskist lahkuma;

- Ukraina relvajõud tõrjusid rünnaku Lõssõtšanski lõunaosa äärelinnale, kuid kaotasid Vene vägedele Mõklajivka küla;

- Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Vene õhuväel raskusi Ukrainas armee toetamisel;

- Severodonetski ja Lõssõtšanski linna juures käivad endiselt ägedaimad lahingud, teatasid Ukraina relvajõud hiljutisimas ülevaates;

- Ukraina andmeil on Vene laevastik Mustal merel valmis raketirünnakute tegemiseks;

- USA mõttekoja hinnangul saavad lahingud Severodonetski juures lähinädalail läbi;

- Donetski kuberneri sõnul ei ole oblasti üheski linnas inimestel turvaline olla.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reede hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates täiemahulise invasiooni algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 34 530 (võrdlus eelmise päevaga +100);

- tankid 1507 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 3637 (+5);

- lennukid 216 (+0);

- kopterid 183 (+0);

- suurtükisüsteemid 759 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 99 (+0);

- tiibraketid 137 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 241 (+1);

- mehitamata operatiiv-taktikalised õhusõidukid 622 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2553 (+5);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 60 (+0).

Suurimaid kaotusi said Vene väed viimase ööpäeva jooksul Ukraina relvajõudude teatel Slovjanski ja Bahmuti suundadel.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Kuberner: Ukraina väed peavad Severodonetski linnast lahkuma

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul tuleb Ukraina relvajõud suuresti Vene vägede okupeeritud Severodonetski linnast ära tuua.

"Kuude jooksul tükkideks purustatud positsioonidele jäämine pelgalt sinna jäämise huvides ei ole mõistlik," ütles Haidai reedel.

Ukraina väed tõrjusid rünnaku Lõssõtšanski lõunaosale

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul tõrjusid Ukraina relvajõud Vene vägede rünnaku Lõssõtšanski lõunaosale. Lõssõtšansk on veel viimane täielikult Ukraina kontrolli all olev linn Luhanski oblastis.

Haidai lisas sotsiaalmeedias, et samas suutis Venemaa võtta enda kontrolli alla Mõkolajivka küla, mis asub Lõssõtšanskisse viiva maantee ääres. See maantee on olnud viimase aja lahingute üks tulipunkte.

Haidai lisas, et lahingud jätkuvad Lõssõtšanski kaksiklinnas Severodonetskis, kus Vene väed on mitme nädala jooksul aeglaselt edasi liikunud.

Briti luure: Vene õhuväel on Ukrainas raskusi

Suurbritannia kaitseministeerium edastas oma luure hiljutisimas ülevaates, et Ukraina relvajõudude teatel on kinni võetud 17. juunil alla lastud Vene Su-25 ründelennuki piloot. Ukraina teatel on piloot Vene õhuvägede endine major, kes läks sõtta Wagneri liikmena.

Briti luure hinnangul näitab praegu Wagneri liikmetena võitlevate sõjaväest erru läinud inimeste kasutamine seda, et Vene õhuväel on ilmselt raskusi Ukraina invasiooni toetamisel piisava lennumeeskonnaga.

"See tuleneb tõenäoliselt nii Venemaa ebapiisavast väljaõppe saanud inimeste arvust kui ka lahingukaotustest," märkisid britid.

Briti luure lisas, et väidetavalt kasutas kinni võetud Vene piloot sõjaväe navigatsiooniseadmete asemel kommertsseadmeid. "See viitab tõenäoliselt sellele, et Wagneri lennukid on vanemad Su-25 mudelid ning et Vene õhuvägi ei taga Wagnerile kaasaegseid lennuvahendeid," selgitas Briti luure.

Ägedaimad lahingud on jätkuvalt Severodonetski ja Lõssõtšanski juures

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel pommitasid Vene väed neljapäeva jooksul Harkivi oblastis nii tsiviil- kui ka sõjaväetaristut. Slovjanski suunal kasutasid Vene väed tsiviiltaristu pihta suurtükke ja granaadiheitjaid.

Donetski suunal jätkavad Vene väed Ukraina kaitsejõudude ründamist piki kokkupuutejoont suurtükkide ja reaktiivsuurtükkidega, miinipildujate ja tankidega.

Ukraina relvajõudude teatel on Vene vägede peamised jõupingutused jätkuvalt Severodonetski ja Bahmuti linna juures, et saada täielik kontroll Severodonetski ja Mõkalajivka üle. Ukrainlaste sõnul on Vene väed jäänud pidama Loskutivka ja Raji-Oleksandrivka juurde, mille nad on enda kontrolli alla saanud. Vene väed püüavad seal oma kaotatud jõudusid taastada.

Ukraina peastaabi teatel suutsid relvajõud peatada Vene vägede pealetungi Severodonetski naaberlinna Lõssõtšanski lõunaosas, sundides vaenlast ka taganema.

Ukraina relvajõud märgivad, et Vene väed kardavad okupeeritud aladel kohalike elanike vastupanu ning seetõttu korraldavad ebaseaduslikke läbiotsimisi, arreteerimisi ja vangistamisi.

"Meie üksused jätkavad raketi- ja suurtükitule andmist teatud piirkondades ning löövad lähivõitluses okupante," lisas peastaap.

Ukraina: Vene laevad on Mustal merel valmis raketirünnakute tegemiseks

Ukraina relvajõudude teatel püüab Venemaa mereväerühm Mustal ja Aasovi merel hoida soodsaid positsioone.

"Viit ülitäpsete relvade alust on valmis raketirünnakute sooritamiseks Ukraina sihtmärkide pihta," ütlevad relvajõud.

Mõttekoda: Venemaa rünnakud Severodonetski juures lõpevad lähinädalail

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) teatel on Vene väed saavutanud Severodonetski - Lõssõtšanski piirkonnas olulist edu ning Ukraina väed kannavad suuri kaotusi.

Samas märkis ISW, et Ukraina väed on põhimõtteliselt saavutanud oma eesmärgi ning aeglustanud Vene vägede edasiliikumist ja halvendanud nende olukorda.

Mõttekoda lisas, et kuna 23. juunil teatas Luhanski oblasti juht Serhi Haidai, et Ukraina väed võivad olla sunnitud Vene vägede piiramisrõngasse jäämise vältimiseks taganema, siis viitab see sellele, et Ukraina võimud on valmistumas nii Severodonetski kui ka Lõssõtšanski kaotamiseks.

ISW hinnangul ei too aga Severodonetski ja Lõssõtšanski kaotamine sõjas pööret. "Ukraina väed on olnud viimastel nädalatel edukat, meelitades piirkonda märkimisväärses koguses Vene sõjaväelasi, relvi ja varustust ning see on tõenäoliselt halvendanud Vene vägede üldist võimekust, mis takistab samal ajal Vene vägedel keskendumast soovitud edasitungimisele," selgitas ISW.

"Venemaa rünnakuoperatsioonid lõpevad tõenäoliselt lähinädalail vaatamata sellele, kas nad hõivavad Severodonetski - Lõssõtšanski piirkonna. See annaks Ukraina vägedele võimaluse teha vasturünnakuid. Kremli ideoloogiline kinnismõte Severodonetski hõivamisest, sarnaselt Azovstali varasema piiramisega, kahjustab tõenäoliselt Venemaa võimekust tulevikus Ukrainas," lisas mõttekoda.

ISW lisas, et Severodonetski kaotus Ukrainale on valus nagu iga ala kaotamine Vene vägedele, kuid see ei oleks Venemaale sõja võidu jaoks otsustav.

Kuberner: Donetskis pole ühtki turvalist linna

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles AFP-le, tuginedes viimastele luureandmetele, et oblastis ei ole üheski linnas elanikel turvaline.

"Donetski oblasti ei ole ühtegi kohta, ühtegi linna, kus oleks ohutu. Elanikel on äärmiselt ohtlik jääda ükskõik, millisesse paika oblastis," sõnas ta.

Kõrõlenko lisas, et Ukraina vägede prioriteet on praegu takistada Vene vägedel liikuda edasi Slovjanskisse ja Kramatorskisse, mis on Severodonetskist umbes 80 kilomeetrit lääne pool. Tema sõnul on Kramatorskis veel umbes 45 000 inimest ehk kolmandik sõjaeelsest elanike arvust.