Jaanilaupäev möödus päästjatele ja politseile üldiselt rahulikult

Möödunud ööpäeval said päästjad üle Eesti kokku 135 väljakutset, millest tulekahjudele sõideti 94 korral. Kustutati järelevalveta jäetud või hoonetele liiga lähedal asuvaid lõkkeid, samuti neid, milles põletati prahti, näiteks rehve või külmkappe.

Enamikul juhtudest oli tegu siiski ohutult tehtud jaanitulega.

"Jaanilaupäev oli tõesti rahulik ja see teeb heameelt. Ees ootab aga pikk ja väga sooja ilma tõotav nädalavahetus, mis kindlasti veerõõme nautima kutsub. Tuletan meelde, et kindlasti tuleb veekogude ääres lapsi jälgida ning ujuma minna ikka kaine peaga. Nii jagub jaanirõõmu kõigile," pani päästeameti vabariigi vastutav Indrek Ints inimestele südamele.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt küündib lähipäevil õhutemperatuur kohati +32 kraadini ning päästjad plaanivad teha veeohutuse reide. Tänavu on uppunud kümme inimest, sealhulgas juunis neli.

"Kahjuks näitab meie kogemus, et soojalaine toob kaasa veeõnnetuste ja uppunute arvu kasvu. Nii nagu lõkkereidid, aitavad ka päästjate veeohutuse reidid tuletada meelde ohutuse põhitõdesid ja loodetavasti nii mõnegi elu säästa," sõnas Ints.

Mullu oli jaanilaupäeval ööpäevas väljakutseid 478, neist üle poole tormisest ilmast põhjustatud kahjudele. 2020. aastal kutsuti päästjad appi 261 korral.

Politsei: inimesed on pidutsenud üldiselt mõistlikult

Politsei- ja piirivalveameti peaoperatiivjuht Rain Jõeveer rääkis ERR-ile, et politsei teenindas möödunud ööpäeva jooksul üle Eesti 568 väljakutset, mida on tavapärasest pisut rohkem.

Jõeveer selgitas, et 42 väljakutset olid seotud perevägivallaga, lisaks kontrolliti ligi 9500 autojuhi kainust ning tuvastati, et 57 neist olid rooli istunud alkoholi tarvitanuna ning kolm juhti olid narkojoobe kahtlusega.

Politsei registreeris seitse inimvigastatutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse ja hukkus üks inimene. Kiiruseületajaid tabati Eesti eri paigus 128. Kainenema toimetati 17 inimest.

"Võib öelda, et liikluspilt on ikkagi murettekitav ning teine pühadeaegne vaba päev tõi taaskord kurva uudise, kui Pärnus hukkus liiklusõnnetuses noor mees," lisas Jõeveer.

"Raskeid õnnetusi juhtus teisigi. Eile päeval sai kella 12.30 ajal Kadrina alevikus raudteel reisirongilt löögi 71-aastane mees. Kannatanu viidi Rakvere haiglasse. Ma tooks välja ka ühe ebatavalisema juhtumi. Kella 19.40 ajal juhtus Tallinnas Järveotsa teel liiklusõnnetus, kus sõitis sõiduauto Audi, mida juhtis kaine ning vastava kategooria juhtimisõigust omav 75-aastane mees, reguleerimata ülekäigurajal otsa sõiduteed ületanud 57-aastasele jalakäijale, kes toimetati haiglasse. Kuid jalakäijal oli rihma otsas üheksa koera, kellest kahjuks üks suri kohapeal, kolm said vigastada, üks neist raskelt. Ülejäänud viis koera jäid terveks," kirjeldas politseinik.

Jõeveer märkis samas, et üldises plaanis pidutsesid inimesed mõistlikult. "Väga raskete tagajärgedega avaliku korra rikkumisi siiski esinenud ei ole. Üksikud tülid, kaklused, lähisuhtevägivalla juhtumid on küll aset leidnud, kuid needki ei erine suures pildis tavapärasest argipäevast, võiks öelda. Liikluses on natuke teine pilt ja mitu kaotatud elu on alati liiast," rääkis ta.

Kergliiklejate avariisid ei saa pühadega seostada

Politsei teatel juhtus viimase ööpäeva jooksul ka umbes kümme liiklusõnnetust jalgratturite või elektritõukeratturitega. Jõeveere hinnangul ei saa neid õnnetusi otseselt pühadega seostada.

"Seda on raske öelda, kas alkohol on mõjutanud selliseid õnnetusi. Selge on see, et elektritõukerataste ja jalgrataste tulekuga on tekkinud täitsa uus olukord, kus saadakse viga, teinekord väga raskelt. Kas seda saab ainult otseselt seostada jaanipühadega? Ma pigem nii ei arva. Ma arvan, et see on täiesti igapäevane nähtus ja siin tuleks kindlasti rõhutada, et tegu on ikkagi küllaltki kiiresti liikuva sõidukiga. Tuleb kanda selleks kiivrit ja võimalusel teisi vahendeid, mis hoiaksid ära raske vigastuse saamise. Ma otseselt ei tahaks siinkohal seda seostada just jaanipühadega," rääkis ta.

Jõeveere sõnul jätkab politsei ka eesolevatel päevadel sõidukijuhtide kainus kontrollide, liikluse rahustamise ja avaliku korra tagamisega. Ta rõhutas, et vastutus turvalise teekonna, ohutu liikluse ja rahuliku nädalavahetuse eest lasub ikkagi igal inimesel endal.