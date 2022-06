Euroopa Liidu liidrid näevad tulevat talve ülikeerulisena

Euroopa Ülemkogu tegi Ukrainast ja Moldovast Euroopa Liidu kandidaatriigid. Mida tähendab see neile kahele, võttis reedel kokku Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ukraina ei ole sild ega padi Lääne ja Venemaa vahel, ega puhver Euroopa ja Aasia vahel, ega mõjusfäär, ega hall või transiitala. Ega piir orkide ja haldjate vahel. Ukraina on tulevane võrdne partner vähemalt 27 Euroopa Liidu riigile," ütles Zelenski.

Euroopa liidrid olid ajaloolise otsuse üle silmnähtavalt uhked, kuid rõõm jäi üsna üürikeseks. Ukraina jaoks sai see ju võimalikuks ainult Venemaa agressiooni pärast ning suures pildis tähendab see sõda Euroopale tervet rida probleeme. Näiteks energiaturul on järgmine talv tulemas ilmselt ülikeeruline.

"Ennustus on küll see, et me näeme talvel gaasi puudujääki ja me näeme seda, et peame hakkama vaatama ja jagama gaasi vastavalt sellele, et saaksid just kaitstud tarbijad ehk kodud oleksid soojas," ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.

Ent Euroopa Liidule on kaks koroonatalve olnud heaks harjutuseks, kuidas riikidevahelist solidaarsust hoida.

"On ainult üks viis, kuidas sellest läbi tulla ja see on üheskoos. Me peame looma energiabloki. Kui teeme seda eraldi, siis me ka eraldi langeme. Peame tegema kindlaks, et ostame energiat grupina, peame kasutama piirhindu ja tagama, et plaanime koos talvest läbi tulla," lausus Belgia peaminister Alexander de Croo.

"Siduda lahti elektrihind gaasihinnast ja teha ka kokkulepe gaasi solidaarsuse osas ehk et ei juhtuks nii, et ühes riigis tehased huugavad täie auruga ja teises riigis on kodud külmad, vaid et me oleme kõik selles koos," märkis Kallas.

Euroopa riigijuhid rääkisid pikalt ka kiirest hinnatõusust, kuid nentisid, et nende võimalused olukorda lahendada on piiratud.