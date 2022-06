Sõja 122. päev: Severodonetsk on Venemaa poolt täielikult okupeeritud

Laupäevaks lahkusid Ukraina väed Severodonetskist ja linn, kus peeti nädalaid sõja kõige verisemaid lahingud, on täielikult Venemaa kontrolli all. Rinne on nihkumas Severodonetski naaberlinna Lõssõtšanskisse.

Oluline 25. juunil kell 22.20:

- Putin lubas tarnida Valgevenele lähikuudel raketisüsteeme;

- Venemaa on okupeerinud Severodonetski ja Borivske linnad;

- Venelased üritavad isoleerida Lõssõtšanski linna Severodonetski naabruses;

- Peaaegu kõik Ukraina väed on nüüdseks Severodonetskist taandunud, ütles kohalik linnapea.

- Venelased tulistasid Azoti keemiatehast, kus sajad tsiviilisikud on olnud nädalaid lõksus.

- Ukraina väed valmistuvad Severodonetskist lahkuma;

- Venemaa hoiatas EL kandidaatriigi staatuse "tagajärgede" eest;

- USA eraldas Ukrainale täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi;

- Britid: Venemaa liigutab kindraleid Ukrainas ringi

- Vene kaotused jõudsid 34 700 inimeseni

Putin lubas Valgevenele raketisüsteeme

Venemaa president Vladimir Putin ütles Peterburis Valgevene režiimi juhile

Aleksandr Lukašenkale, et Moskva varustab Valgevenet Iskander-M raketi-süsteemidega, mida saab kasutada nii ballistiliste kui ka tiibrakettide väljatulistamiseks.

Need saadetakse Valgevenesse Putini sõnul lähema paari kuu jooksul. Iskander-M on mobiilne juhitav raketisüsteem, mille lennu-ulatus on kuni 500 kilomeetrit. Raketid võivad kanda nii tavalisi kui ka tuumalõhkepäid.



"Nõustun teiega täielikult, et oleme kohustatud hoolitsema oma julgeoleku, oma liitriigi ja võib-olla ka teiste Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni riikide eest," ütles Putin kohtumisel Lukašenkaga.

Kohalikud võimud: Severodonetsk on täielikult okupeeritud

Venemaa väed on Severodonetski täielikult okupeerinud, ütles linnapea. Ta kinnitas Ukraina suurimat tagasilööki lahinguväljal pärast nädalaid kestnud veriseid lahinguid.

Venemeelsed separatistid ütlesid, et Moskva väed ründavad nüüd viimast suuremat ukrainlaste valduses olevat bastioni Ida-Luhanski provintsis, Severodonetski sõpruslinnas Lõssõtšanskis, mis asub Siverski Donetsi jõe vastaskaldal.

Vene kaitseministeeriumi kõrge ametnik teatas samuti, et Severodonetsk ja selle kõrval asuv Borivske linn on Venemaa poolt vallutatud. Ametniku sõnul kontrollivad separatistid ka Azoti tehast, kuid ta ei öelnud midagi tehases varjuvate tsiviilisikute saatuse kohta.

Eesti eksperdid: Donbass jääb oluliseks sõjatandriks

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul taandub Ukraina selleks, et vältida ohvreid. Tema sõnul on aga väga oluline muutus see, et Ukraina armee läheb Vene armee relva-standardilt üle lääne standardile. "Juba kuu pärast umbes määrab väga paljuski sõja edasist käiku see, kui efektiivselt ukrainlased suudavad lääne relvi kasutada. Ma saan aru, et Ukraina relvastab ja valmistab ette just uusi üksusi nende relvadega ja seal, kus relvad jõudnud rindele, sealt me näeme ka, et Ukraina poole võimekus on kohe oluliselt kasvanud," ütles Saks AK-le antud intervjuus.

Kaitseuuringute keskuse teadur Martin Hurt hindab aga, et praegu on ukrainlaste jaoks võtmetähtsusega Slovjanski ja Kramatorski linna kaitsmine.

"Donbass kindlasti saab ka juulis olema väga oluline tanner, kus ilmselt see põhiline tegevus käib. Tundub, et see on see koht, kuhu on nii ukrainlased kui ka venelased oma täiendavaid ressursse saadavad. Nii et kui midagi mujal ka toimub, siis pigem selleks, et vastase jõudu kuskil mujal siduda ja takistada tal võimalusi nö täiendavaid jõudusid Donbassi saata," rääkis Hurt AK-le.



Vene väed üritavad isoleerida Lõssõtšanski linna

Venemaa ja relvastatud separatistide rühmad püüavad blokeerida Lõssõtšanski linna lõunast, ütles Luhanski provintsi kuberner Serhii Haidai Facebookis.

Separatistide vägede pressiesindaja Andrei Marotško ütles, et võitlejad sisenesid Lõssõtšanskisse ja kesklinnas käivad lahingud, vahendas Venemaa uudisteagentuur Interfax.

Severodonetsk ja Lõssõtšansk ja neid ümbritsevad alad on viimased suuremad Ukraina vastupanukolded Luhanskis, millest 95 protsenti on Venemaa ja kohalike separatistide kontrolli all.

Laupäevaks oli suurem osa Ukraina sõduritest lahkunud Severodonetskist teistele positsioonidele. Mõned Ukraina sõdurid koos umbes 500 tsiviilisikuga on jäänud linna servas asuvasse Azoti keemiatehasesse.

Separatistide esindaja Ivan Filiponenko väitis, et öösel vastu laupäeva evakueeriti tehasest 800 tsiviilisikut, vahendas Interfax.

Samal ajal teatas Ukraina sõjaväeluureagentuuri juht Kõrõlo Budanov Kiievis antud intervjuus Reutersile, et Ukraina väed jätkavad rinde kaitsmist Ida-Ukrainast Lõssõtšanskist, sest Severodonetskis polnud enam võimalik rinnet hoida.

"Severodonetskis toimub meie vägede taktikaline ümberrühmitamine. See on taktikalise eelise saamiseks taandumine soodsatesse positsioonidesse," ütles Budanov.

"Venemaa kasutab Severodonetskis Mariupoliseski kasutatud taktikat: linn pühitakse maa pealt. Tingimusi arvestades ei ole varemetel ja lagedal väljal kaitset enam võimalik pidada. Seega lahkuvad Ukraina väed kaitseoperatsioone jätkama kõrgemale maale," ütles ta. Reutersi ajakirjaniku küsimusele, kas ta mõtles Lõssõtšanski, vastas ta: "Jah, see on ainus kõrgem koht."

Ukraina väed lahkusid Severodonetskist

Peaaegu kõik Ukraina väed on nüüdseks Severodonetskist taandunud, ütles kohalik linnapea.

Reuters teatas, et linnapea Oleksandr Strjuk ei kinnitanud, kas käimas on täielik taganemine. Strjuk ütles Ukraina rahvustelevisioonile: "Kahjuks on nad linnast peaaegu lahkunud."

Ägedad lahingud Severodonetski pärast on kestnud nädalaid, kuid Ukrainal ei õnnestunud edasitungivaid Vene vägesid peatada.

Inimesed lahkusid laupäeval oma kodudest Petrovski piirkonnas Donetskis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Keemiatehas Azot sai suurtükitulest löögi

Venemaa jätkas laupäeval Severodonetski ja Lõssõtšanski linnade pommitamist maalt ja õhust, tabades keemiatehast, kus sajad tsiviilisikud, kelle hulgas on ka lapsi, on olnud nädalaid lõksus, teatas Ukraina ametnik.

Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai ütles, et Vene väed ründasid Severodonetski tööstustsooni ning püüdsid siseneda ja blokeerida Lõssõtšanskit.

"Lõssõtšanskis toimus õhurünnak. Severodonetsk sai suurtükilöögi," kirjutas Haidai Telegramis. Ta ütles, et tulistati Severodonetskis asuvat Azoti keemiatehast ning Sõnetski ja Pavlogradi külasid.

Ta ei maininud, kas keemiatehases varjuvate inimeste hulgas oli hukkunuid. Ta ütles aga, et politseinikud, päästjad ja vabatahtlikud evakueerisid reedel Lõssõtšanskist 17 inimest.

Vene vägede rünnakus Harkivile hävines kohaliku polütehnikumi spordihall. Autor/allikas: SCANPIX/Madiyevskyi/UKRINFORM/SIPA/

Mustalt merelt tulistati Javorivi sõjaväebaasi

Venemaa rünnakus Lääne-Ukrainas Javorivi sõjaväebaasile sai neli inimest haavata, ütles Lvivi oblasti kuberner Maksim Kozitskõi.

Kuberneri sõnul tulistati sõjaväebaasi pihta Mustalt merelt kuus raketti, millest neli tabasid sihtmärki ning kaks teel hävitati.

Märtsis hukkus Javorivi lähedal asuva õppekeskuse rünnakus 35 inimest ja sai haavata vähemalt 130 inimest.

Ukraina: me toetame Moldovat

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba säutsus, et Ukraina toetab Moldovat Venemaa aina kasvavate ähvarduste foonil.

"Me toetame Moldova rahvast ja valitsust Moskvast saabuvate ähvarduste kiuste. Pärast aastaid agressiooni, sundimise ja lugupidamatuse poliitikat suudab Venemaa vaid teiste riikide pihta ähvardusi loopida. See näitab vaid Venemaa nõrkust," kirjutas Kuleba.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 34 700 (võrdlus eelmise päevaga +170);

- tankid 1511 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3645 (+8);

- lennukid 217 (+1);

- kopterid 184 (+1);

- suurtükisüsteemid 765 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 99 (+0);

- tiibraketid 137 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2560 (+7);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 60 (+0).

Suurimaid kaotusi kandsid Vnee väed Bahmuti ja Kurahhove piirkondades. Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

- Britid: Venemaa liigutab kindraleid Ukrainas ringi

Briti kaitseministeeriumi teatel on Venemaa alates juuni algusest eemaldanud mitu Ukrainas sõdivat kindralit nende positsioonilt.

Briti luure andmetel kuuluvad nende hulka õhudessantvägede ülem kindralpolkovnik Andrei Serdjukov ja armeekindral Aleksandr Dvornikov.

Peastaap: Donetskis keskendutakse okupeeritud ala hoidmisele

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on Vene väed Harkivi suunal keskendunud okupeeritud alade hoidmisele ning avanud suurtükitule Harkivi infrastruktuurile.

Donetskis on Vene väed keskendunud samuti okupeeritud ala hoidmisele ja vägede ümberkoondamisele.

Severodonetski suunal on Vene väed pommitanud Lõssõtšanski ja Spirne asulate suunda. Vene väed korraldasid õhurünnaku Lõssõtšanski lähedal ja proovisid linna ka lõunast blokeerida.

Peastaabi teatel selgus õhuluurest, et Vene väed hoiavad Mustal ja Aasovi merel neli ristlejat, mis on valmis Ukraina territooriumile raketirünnakute korraldamiseks.

Miinide eest hoiatav silt. Autor/allikas: SCANPIX/Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Ukraina väed valmistuvad Severodonetskist lahkuma

Ukraina väed valmistuvad peale nädalaid kestnud lahinguid Severodonetskist taganema, et vältida sissepiiramist.

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul said linnas tegutsevad Ukraina väed käsu taganeda ja linnas positsiooni hoidmine ei ole loogiline. Haidai sõnul on tööstuslinnast 90 protsenti hävitatud.

Severodonetski piirkonna sõjalise juhi Roman Vlasenko sõnul on Ukraina sõdurid veel linnas sees ning neil kulub taganemiseks aega.

Sõdurid taganevad ka Severodonetskist lõunasse jäävast Hirske ja Zolote linnadest, ütles president Zelenski nõunik Oleksi Arestovõtš.

Presidendi nõuniku sõnul on taganemine mõistlik lahendus, mis läheb vastu nõukogudeaegse tavaga mitte üheski olukorras taganeda. Ukraina sõjavägi on tema sõnul aga alates 2014. aastast õppinud raskelt, et Venemaaga sõdides pole mõistlik iga hinna eest positsioone hoida.

Venemaa hoiatas EL kandidaatriigi staatuse "tagajärgede" eest

Venemaa teatas reedel, et Euroopa juhtide otsusel anda Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus saavad olema negatiivsed tagajärjed, nimetades seda ka naaberriikide "orjastamiseks".

Venemaa välisministeeriumi kõneisiku Maria Zahharova sõnul on kandidaatriigi staatuse andmine Vene mõjuruumi tungimine ja katse Venemaad ohjeldada.

"Nad ei mõtle nende sammude negatiivsetele tagajärgedele," ütles ta.

USA eraldas Ukrainale täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi

USA välisministeerium kinnitas täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalise abi andmist Ukrainale. Alates möödunud aasta augustist on USA eraldanud oma sõjalisi varusid Ukrainale 13 korda.

Alates 24. veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on USA andnud Kiievile julgeolekuabi enam kui 6,1 miljardi dollari ulatuses.

USA kaitseministeeriumi teatel sisaldab uus abipakett laskemoona, nelja täiendavat raketisüsteemi HIMARS, 18 ranniku- ja jõevalvepaati.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Saksa väljaandele Bild, et ainus Venemaa eelis sõjas Ukraina vastu on suurtükivägi ning kui lääs tarnib vajalikke relvi, võidavad Ukraina relvajõud selle sõja.

Minister kutsus Saksamaad ja teisi partnereid üles kiirendama raskerelvade tarnimist. Kuleba sõnul vajab Ukraina kõige enam mitmikraketiheitjaid ja 155-millimeetriseid suurtükisüsteeme.

USA tarnitud HIMARS raketisüsteem on Ukraina teatel juba kasutusse võetud ning sellega on võetud sihikule Venemaa okupeeritud alad Ukrainas, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi Telegramis.

"Relvajõudude suurtükiväelased tabavad oskuslikult sihtmärke - vaenlase sihtmärke meie enda, Ukraina territooriumil," ütles Zalužnõi.