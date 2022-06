Ukraina väed valmistuvad Severodonetskist taganemiseks

Oluline 25. juunil kell 9.57:

- Ukraina väed valmistuvad Severodonetskist lahkuma;

- Venemaa hoiatas EL kandidaatriigi staatuse "tagajärgede" eest;

- USA eraldas Ukrainale täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi;

- Britid: Venemaa liigutab kindraleid Ukrainas ringi

Briti kaitseministeeriumi teatel on Venemaa alates juuni algusest eemaldanud mitu Ukrainas sõdivat kindralit nende positsioonilt.

Briti luure andmetel kuuluvad nende hulka õhudessantvägede ülem kindralpolkovnik Andrei Serdjukov ja armeekindral Aleksandr Dvornikov.

