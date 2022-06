Oslos hukkus tulistamises kaks inimest, 10 inimest on raskelt haavatud

Norra politsei teatel on tulistamises kahtlustatav kinni peetud. Oslo politsei teatel uuritakse tulistamist terrorismijuhtumina.

Aftenposteni teatel algas tulistamine laupäeva varahommikul London Pubi nimelise populaarse LGBT-baari juures, kuid kahtlusalune avas tule ka tänaval, vahendas Reuters.

Politsei ütles laupäeval peetud pressikonverentsil, et ründaja saab süüdistuse mõrvas, mõrvakatses ja terrorismis. Ründaja on 40. eluaastates Norra kodanik, kes on pärit Iraanist ja on politseile varasemast tuttav.

10 inimest on raskelt vigastatud ning neil on tõenäoliselt kuulihaavad, 11 inimest on kergemalt vigastatud. Ründajalt võeti ära kaks relva - üks automaat ja üks püstol.

Laupäeval pidi Oslos toimuma iga-aastane marss LGBT-õiguste toetuseks. Politsei soovitusel jäetakse paraad ära, samuti tühistati kõik teised pride-iga seotud üritused.

Politsei teatel on alust arvata, et rünnak oli vihakuritegu, kuid politseil pole praegu infot, et lähiajal võiks veel midagi sarnast juhtuda.

Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles, et rünnak on äärmiselt šokeeriv.

"Me ei tea veel, mis on selle kohutava teo taga, kuid tahab öelda hirmul ja leinavatele kväär-inimestele, et me seisame teiega," ütles peaminister.