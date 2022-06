Ida-Virumaal koguvad menukust arstide videovisiidid

Koroonaaeg harjutas patsiente sellega, et eriarstid teevad aina rohkem vastuvõtte telefoni teel, kuid distantsilt abi andmise tõhustamiseks on veelgi paremad videovisiidid, ütles Ida-Viru keskhaigla neuroloog doktor Pille Letjuka.

"Ma näen, et ka patsiendid tunnevad, et selline vastuvõtt on kvaliteetsem: nad on ka ise selle välja öelnud, et oluline on see, et nad näevad arsti ja arst näeb neid. See on suur eelis telefonivastuvõttude ees. See, et ma näen patsiendi kehakeelt ja miimikat, tema pilku, liigutusi. Ma võin lasta tal mõnda liigutust teha, mida tal esmasel vastuvõtul teha ei õnnestunud," rääkis neuroloog Pille Letjuka.

Kaugvisiidid on reeglina korduvad vastuvõtud. Kuna ka videovastuvõtud seavad siiski piire, kasutavad arstid olemasolevat lisavõimalust eri moodi.

"Osal erialadel tehakse rohkem kontaktvastuvõtte, need on näiteks käelised erialad, kus on rohkem vaja patsienti puudutada, katsuda, näiteks kirurgilised, ortopeedilised, seal on videovastuvõtuvariant väiksem, aga seda tehakse siiski igal erialal," selgitas Letjuka.

Videovastuvõtul osalemiseks peab patsiendil olema võimalus end veebikaameraga arvutis tuvastada.