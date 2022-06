Pärnus näeb ajaloolist ja täiesti uut Eesti ehet

Pärnu muuseumi sellesuvine suurnäitus kannab pealkirja "For Sale. Not For Sale" ehk müügiks-mittemüügiks ning see on pühendatud ajaloolistele ehetele Pärnu Muuseumi kogudest ja Eesti ehtekunsti tänapäevale.

Eksponeeritud on lai valik tuntud ehtekunstniku Jaan Pärna töödest.

Sõlgedest, rinnanõeltest, käevõrudest ja sõrmustest on igaüks kuulnud, sest need on tavapärased ehted tänapäevalgi. Küll aga näeb näitusel ka kodarrahasid ja nende olemasolust palju ei teata. Vaadata on valik omaaegsete kuulsate kullasseppade kodarrahasid muuseumi kogust. Vanade kodarrahade eeskujul lõid eesti metallikunstnikud ka tänapäevaseid kodarrahasid.

"Oluline on tegelikult meile, pärnakatele, teadvustada seda, et kodarrahasid ülejäänud Eestis ei olnud. Need on ikkagi Pärnumaalt ja õige pisut ka Lääne-Eestist on neid leitud. Mul on eriti uhke meel, et need uued kodarrahad elavad uut elu. Naised, kes tulevad Pärnusse, astuge meie juurest läbi! Meil on, mida teile näidata. Muinasajast kaasajani. Uhke värk," rääkis Pärnu muuseumi juhataja Aet Maatee.

Aga näitus ei piirdu üksnes ajalooliste ehetega, vaid heidab pilgu ka Eesti Metallikunstnike Liidu tegemistele. Auväärsel kohal on seejuures Pärnumaalt Sindist pärit ehtekunstniku Jaan Pärna tööd, sellega saab ta oma juubelit aasta varem tähistama asuda. Varem pole tema isikunäitust Pärnus olnud.

"Ma olen seda võimalust oodanud pikalt ja lõpuks jõudis kätte. Kolm-neli aastat tagasi oli Pärnu keskraamatukogus metallikunstnike liidu aastanäitus, kus loomulikult olid minu tööd ka. Aga sellist enda näitust ei ole mul siinkandis varem olnud. Nagu ma ütlesin, aitäh Pärnu muuseumile, lõpuks jõudsin koju tagasi," ütes Pärn.

Näitus Pärnu muuseumis jääb avatuks septembri lõpuni.