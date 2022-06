Johnson plaanib võimule jääda 2030ndate keskpaigani

"Praegu mõtlen ma aktiivselt kolmandast ametiajast ja te teate, mis siis võib juhtuda. Aga ma otsustan siis, kui jõuan sinnani," rääkis Johnson laupäeval ajakirjanikele. Palvele oma sõnu selgitada, vastas ta: "Kolmas ametiaeg … see oleks 2030ndate keskpaik."

Johnson elas alles juuni alguses üle usaldushääletuse oma Konservatiivse partei parlamendisaadikute hulgas, kus 41 protsenti konservatiividest toetas tema tagandamist. Lisaks on ta uurimise all, kuna teda kahtlustatakse parlamendi teadlikus eksitamises.

Reedel said konservatiivid löögi osaliseks, kui jäi valimistel ilma seni nende käes olnud kahest saadikukohast, kui kaks nende liiget pidid parlamendist lahkuma. Need kaotused on pannud vaatlejad arvama, et suur toetus, mis tagas talle 2019. aasta detsembri valimistel parlamendis tugeva ülekaalu, võib hakata mitmete skandaalide valguses lagunema.

Ja kuigi konservatiivide sisereeglite kohaselt ei saa saadikud talle aasta jooksul uuesti umbusaldushääletust korraldada, võib kasvav pahameel või paljude ministrite tagasiastumine teha Johnsonil võimatuks peaministri kohast kinnihoidmise.

Samas on Ühendkuningriik viimase 40 aasta kõige kiireimas elukalliduse kasvu tsüklis.

See ajendaski Johnsonit laupäeval kinnitama, et ta kavatseb võita ka kolmanda ametiaja ning jääda võimule kuni 2030ndate keskpaigani, et vähendada riigis regioonide vahel valitsevaid majanduslikke lõhesid, muuta Briti õigussüsteemi ja immigratsioonireegleid.

Johnson peab uued valimised välja kuulutama hiljemalt 2024. aasta detsembriks ning saama kolmanda valimisvõidu 2029. aastaks. Kui ta suudab jääda peaministriks 2031. aastani, lööb ta Margaret Thatcheri rekordi, kes oli kõige kauem (1979-1990) järjest ametis olnud valitsusjuht pärast Robert Banks Jenkinsoni, kes juhtis riiki aastatel 1812 – 1827.