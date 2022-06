Valga vald püüab Valga vanimasse majja elu tagasi tuua

Euroopas ainulaadse - kaht riiki hõlmava Valga ja Valka keskväljaku - väljaehitamine jätkub. Praegu on suletud üks piiripunkt, sest remonditakse Eestist Lätti viivat silda. Valga vallavalitsus aga katsetab uut lahendust, kuidas koondada rohkem avalikkusele suunatud tegevust juba korda tehtud ajaloolisesse linnasüdamesse - Raekoja ja Jaani kiriku kõrvale. Seal asuv Valga vanim maja on tühi ja üsna kehvas seisukorras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult on see väga väärtuslik hoone. See oli siin kindlasti Jaani kiriku ehitamise ajal, sest selles hoones elas pottsepp Kern. See puidust hoone on ilmselt pärit aastast 1760 ja selgelt on see vanim Valga hoone," rääkis Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.

Norra projekti toel see renoveeritakse, kuid rentnik, kes võiks majas pakkuda sobivat ja põnevat tegevust, saab ise öelda, mida tal oma äritegevuseks täpselt vaja on.

"Tahame taastada seda hoonet umbes sellisel kujul, nagu see oli 19. sajandi lõpul. Tollal oli hoones kaks poodi - põhjasaalis ja lõunasaalis. Inimestel peab olema võimalus nendesse ruumidesse sisse saada. See tegevus, mis seal on, peab rikastama Valga ja eriti kesklinna kultuurielu. Selle vastu pakume ruumid pikaks ajaks - üheksaks aastaks - ja me ei nõua renti," lausus Tintera.

Konkurss on avatud veel poolteist kuud. Iseküsimus on, kas sellised tingimused ei riku ära tavapärast turuolukorda.

"Kui jätaksime nende hoonete arendamise ainult erasektorile, siis ei tekiks keskväljaku ümbrusse elu veel pikalt. Just seetõttu, et need hooned nõuavad väga suuri investeeringuid, enne kui saab hakata neid kasutama. Loodame, et näitame sellega, et keskväljaku ümbruses on tegelikult võimalik äri pidada ja et see on kasumlik. Loodame, et järgmised hooned tehakse korda juba erasektori toel," kommenteeris Tintera.

Hoonet saab kasutada tervikuna, kuid võimalik on sinna paigutada ka kaks rentnikku, kui nende ja Valga valla eesmärgid ühtivad.