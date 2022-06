Ka uus nädal algab üle 30-kraadise kuumusega

Öö on Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul on muutlik ja nõrk. Sooja on 20 kuni 24 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 28 kuni 32, rannikul paiguti 22 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 28 kraadi.