Venemaa kaitseministeerium on ametlikult kinnitanud mitme Ida-Ukrainas vägesid juhtinud kindrali väljavahetamist, teatab Ühendkuningriigi ajaleht The Telegraph.

Oluline 27. juunil, kell 10.30:

- ISW sõnul oli pühapäevane raketirünnak Kiievile seotud G7 kohtumisega;

- Briti luure hinnangul toetub Venemaa enam reservešelonidele;

- Ukraina peastaabi hinnangul on Venemaa kaotanud sõjas 35 000 võitlejat;

- Ukraina hinnangul tarnib Valgevene Venemaale laskemoona;

- Venemaa vallandab Ukraina sõda juhtinud kindraleid;

- Venemaa hilines esimest korda riigivõla tagasimaksmisega;

- Türgi president kavatseb kohtuda Soome ja Rootsi esindajatega;

- USA kavatseb teatada kesk- ja pikamaa raketisüsteemide tarnimisest Ukrainale;

- Zelenski ärgitab valgevenelasi mitte laskma oma riiki sõtta tõmmata.

ISW: raketirünnakud Kiievi vastu on tõenäoliselt seotud G7 kohtumisega

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul oli pühapäevane raketirünnak Kiievi vastu mõeldud mõjutama maailma suurimaid majandusi koondava G7 ühenduse kohtumist. Sarnaselt ründasid Vene väed rakettidega Kiievit ÜRO peasekretäri Antonio Gueterresi visiidi ajal 29. aprill.

Ukraina valitsuse hinnangul tulistati raketid Kaspia merelt Tu-95 ja Tu-160 pommitajatelt. Kuna Venemaa tulistas raketid maksimumkauguselt, siis võib see olla üks põhjus, mis need tabasid militaarsihtmärgi asemel elumaju.

Vene riigiduuma uurib võimalusi Vene õigusaktide muutmiseks, et oleks lihtsam teha varjatud mobilisatsiooni. Muudetud seadusandlusega oleks võimalik pakkuda armeelepinguid täisealistele Vene meestele, kes ei ole Vene armees ajateenistust läbinud.

Ühendkuningriigi luure: Venemaa toetub enam reservešelonidele

Brittide luureülevaate hinnangul püüab Venemaa taastada initsiatiivi Põhja-Iziumi teljel. Ukraina jõud hoiavad praegu sealset territooriumi, kasutades varjumiseks sealset metsast ala.

Lähinädalatel hakkab Venemaa suure tõenäosusega kasutama reservvägede ešelone.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sKDdkkH7BC



#StandWithUkraine pic.twitter.com/i963Jlmikl — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 27, 2022

Vene reservarmee on hiljutine innovatsioon, kuhu kuuluvad osaajaga vabatahtlikud reservistid, mida saab konfliktitsoonis kasutada tagala julgestamiseks. Potentsiaalne mobilisatsioonireservi alla kuuluvad teoreetiliselt kõik, kes viimase viie aasta jooksul Vene relvajõududes ajateenistuses olnud. Kuigi Vene vägedel on puudu elavjõust, on üldmobilisatsioon jätkuvalt ebatõenäoline.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35000 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1552 (+20);

- jalaväe lahingumasinad 3687 (+28);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 184 (+0);

- suurtükisüsteemid 771 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 243 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 101 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 636 (+6);

- tiibraketid 139 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2575 (+11);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 60 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Kurahhove piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina peastaabi hinnangul tarnib Valgevene Venemaale laskemoona

Ukraina peastaabi igapäevases ülevaates toodi välja, et Valgevene tarnis Venemaale, Belgogradi oblastisse kuni 20 vagunitäit lahingumoona.

Donetskis püüavad Vene väed tungida Lõssõtšanski peale lõunast. Mujal jätkusid tavapärased rünnakud kaudtule ja õhuväega.

Spirne ja Jakovlivka kandis leiti ja neutraliseeriti Vene sabotaažigrupid. Samuti peatati Vene vägede rünnakud Klõnove, Berestove ja Vershõna peale.

Mustal merel on kaks Vene alust, mis on võimelised Ukraina pihta rakette tulistama.

Venemaa vallandab Ukraina sõda juhtinud kindraleid

Venemaa kaitseministeerium on ametlikult kinnitanud mitme Ida-Ukrainas vägesid juhtinud kindrali väljavahetamisest, teatab Ühendkuningriigi ajaleht The Telegraph.

Ajalehe teatel on lõunasuunaliste rünnakute eest vastutama pandud kindral Sergei Surovik, kes varem vastutas muuhulgas Severodonetski lähistel asuvate Hirske ja Zolote piiramise eest. Varem juhtis lõunasuuna rünnakuid kindral Aleksander Dvornikov, keda on peetud ka kõigi Ukrainas viibivate vägede juhiks. Viimasel kohal on Dvornikovi ülesanded Telegraphi andmeil üle võtnud kindralpolkovnik Gennadi Židko.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitab luureandmeile viidates ka, et Venemaa õhudessantvägede juht, kindralpolkovnik Andrei Serdjukov on tõepoolest lahti lastud. Serdjukovi vallandamisest teatas ajakirjandus juba varem. Vallandamiste ja ümberkorralduste põhjuseks on tõik, et rünnakud Ukrainas ei edene Kremlile meelepärasel viisil.

Venemaa hilines esimest korda võla tagasimaksmisega

Venemaa ei suutnud tähtajaks tasuda 100 miljonit dollarit välisvõlga. Tagasimakse tähtaeg sai täis juba 27. mail, ent võlausaldajad andsid Venemaale täiendavalt 30 päeva aega.

Tegu on sel sajandil esimese korraga, mil Venemaa võla tagasimaksmisega hätta jääb.

Venemaa on oma 40 miljardi dollarilise riigivõla tagasimaksmisega kimpus olnud Ukraina sõja algusest peale, sest sanktsioonidega on Venemaa edukalt välja lülitatud rahvusvahelisest finantssüsteemist, mistõttu riigi varad on paljudele investoritele kättesaamatud.

Venemaa süüdistab lääneriike järjekindlalt kunstliku maksejõuetuse tekitamises. Ehkki võla tähtajaks tasumata jätmine vähendab Venemaa väljavaateid rahvusvaheliselt turult raha laenata, ei mõjuta see Venemaad praegu, sest tänu suurtele nafta- ja gaasituludele puudub Venemaal vajadus raha juurde laenata. Küll seab juhtunu kahtluse alla Venemaa laenud tulevikus.

Türgi president kavatseb enne NATO tippkohtumist kohtuda Soome ja Rootsi esindajatega

Reccep Tayyip Erdogani kohtumine Soome ja Rootsi esindajatega NATO küsimuses on plaanitud teisipäevale, teatas Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin. Pressiesindaja sõnul võtab kohtumisest osa ka Türgi asevälisminister Sedat Onal, kes juhib Türgi delegatsiooni esmaspäevastel kõnelustel Soome ja Rootsiga Brüsselis.

Kalini sõnul ei tähenda eelolev kohtumine, et Türgi on taganenud oma tingimustest Soome ja Rootsi NATO-sse pääsemisele. Eeskätt nõuab Türgi kurdi võitlejate toetamise lõpetamist, samuti lõppu Türgi-vastasele relvaembargole.

USA teatab kesk- ja pikamaa raketisüsteemide tarnimisest Ukrainale

USA telekanali CNN andmeil kavatseb USA alanud nädalal teada anda, et tarnis Ukrainale kesk- ja pikamaa raketisüsteeme vastavalt varasemaile kokkuleppeile.

Parasjagu Saksamaal rikaste tööstusriikide rühma G7 kohtumisel viibiv president Joe Biden teatas äsja, et USA tarnib Ukrainale senisest tõhusamaid raketisüsteeme koos moonaga.

Vajadust raketisüsteemide järele kordas oma öises pöördumises ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

USA lubab Ukrainale ka täiendavat suurtükimoona, samuti radarisüsteeme suurtükirünnakute ennetamiseks.

Möödunud nädalal teatas Biden täiendavast 450 miljoni dollari suurusest sõjalisest abist Ukrainale. Abi hulka kuuluvad ka neli mitmikraketiheitjat, samuti laskemoon juba Ukrainas olevaile raketiheitjaile.

Zelenski ärgitab valgevenelasi mitte laskma oma riiki sõtta tõmmata

Ööl vastu esmaspäeva tehtud korralises telepöördumises pöördus Ukraina president Volodõmõr Zelenski ka valgevenelaste poole, ärgitades neid mitte laskma oma riiki sõtta tõmmata.

Zelenski sõnul on Kreml kõik otsused Valgevene eest juba ära teinud, kuid valgevenelased pole orjad ega kahuriliha ning ei pea Venemaa eest surema.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin teatas varem, et Venemaa kavatseb Valgevenesse viia tuumavõimekusega raketisüsteemid Iskander-M.