Esmaspäeval jätkavad kolme erakonna juhid koalitsioonikõnelusi

"Tänased põhilised teemad on kõige tähtsamad teemad, ehk elevantteemad, mis ongi sellele koalitsioonile raami andvaks. Praegu liigutakse samm-sammult, kohtuvad esimehed ja arutavadki neid tähtsamaid teemasid, mis eelmisest nädalast õhku jäid ja sisuliselt jäid kõik õhku. Eks siis kõik esimeheks konsulteerivad oma delegatsioonidega ning otsustavad ka seda, millises vormis ja kuidas jätkatakse läbirääkimisi," andis ERR-ile ülevaate Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et esmaspäeva hommikul kella 8.30 ajal kogunenud erakonnajuhid lõpetasid esimese koosoleku kella 10.30 ajal ja jätkavad teise koosolekuga kell 19.00. Vahepealsel ajal aga arutavad erakonnad isekeskis detailide üle.

Hommikul milleski Läänemetsa sõnul kokku ei lepitud. "Ei saa öelda, et kokkulepet oleks saavutanud. Me rääkisime hästi palju eestikeelsest haridusest, detaile on palju," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul soovivad eestikeelsele õppele üle minnes rakendada ka ühtse Eesti kooli mudelit. "Ehk meil oleks koolides koos nii vene- kui ka eestikeelsed lapsed," sõnas Läänemets.

Läänemets rääkis, et kui täna jõutakse teemadega edasi, siis jätkuvad teisipäeval kõnelused töörühmade tasandil. "Kui me lähme nüüd edasi täna õhtul, siis meil on võimalus, et homme tulevad töörühmad kokku ja me läheme edasi teksti viimistlusega. Ja seal on pisemad teemad, mis on veel läbi arutamata. Käime need läbi ja valmistame lõplikumat teksti ette," rääkis Läänemets.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles pühapäeval Delfile, et enamustes põhiküsimustes veel ühisosa ei ole ja koalitsioonilepinguni jõudmine võtab kindlasti veel aega.

Reinsalu sõnul oli Seeder realistlik. "Õigusega osundas ta sellele, et neid suuri teemasid eraldi võetuna ei ole ühtegi kokku lepitud. Tõsi, mõnes teemas sellele kokkuleppele ollakse lähemal kui teises. Aga küllap see kokkulepe eeldatavasti sünnib mõneti nii ajaliselt paralleelsena nagu nende teemade puhul, mis ei olegi väga tavatu erinevate läbirääkimiste puhul, aga see võtab oma aja," sõnas Reinsalu.

ERR küsis, kas praegu saab öelda, et kõik osapooled tunnevad vastutust ja kohustust pakkuda ka ise kompromisse, mitte ainult nõuda seda partneritelt. Näiteks sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets heitis eelmisel nädalal Reformierakonnale ette, et nende pakutud raha koalitsioonipartnerite soovide ellu viimiseks on liiga väike.

"Eks kõik püüavad nagu oskavad. Kõigil on mingi teema keerukam ja veidikene tähtsama rõhuasetusega kui mingi teine teema emmale, kummale partnerile. Aga eks see ühine pingutus peabki olema. Ma ei saa öelda, et praegu oleks ta lihtsalt valitsus moodustava partneri poolt kuidagi kinni joostud. Ei, seda ei ole. Ikka otsitakse lahendusteid ja see võtabki oma aja," kommenteeris Reinsalu.

"Lõplik joon tõmmatakse kõigile teemadele ka eraldi võetuna alla, siis kui tundub, et on kindlus ka keerulisemates valikutes," ütles Reinsalu veel.