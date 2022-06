Mootorbensiini ostetakse Eestis senisest vähem ja eelistatakse odavamat

"Juuni alguse müügimaht peegeldab viimase kahe-kolme kuu tendentse, kui mootoribensiini müügid on jäänud seitsme kuni 10 protsendiga kütusesektori baasstsenaariumitele alla," ütles Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Müüginumbrid näitavad ka seda, et vähenenud on mootoribensiini 98 osakaal – kui varasemalt oli umbes 44 protsenti Eestis müüdud mootoribensiinist oktaanarvuga 98, siis mais ja juuni alguses on selle osakaal langenud 38 protsendi juurde. Seega on inimesed taas hakanud rohkem tarbima soodsamat e95 mootoribensiini.

"Sellel aastal on mootoribensiini müügimahud tõusnud ainult Harjumaal ja Pärnumaal. Kuna mootoribensiini tarbivad valdavalt eraisikud, siis müügimahtude vähenemine maakondades, kus inimeste keskmine sissetulek on väiksem, näitab, et just maapiirkondade inimeste kütuste tarbimismahud on vähenenud kõrgete hindade tõttu," sõnas Raamat.

"Kuna 2021. aasta kevadkuude (märtsi-mai esimene pool) müüginumbrid on niigi madalad riigis kehtinud ulatuslike liikumispiirangute tõttu, siis tuleb maapiirkondade inimeste vähenev ostujõud mootoribensiini müügimahte analüüsides eriti valusalt välja," lisas ta.

Maikuu mootoribensiini müügimahud piiriäärsetes maakondades on vähenenud veelgi kiiremini kui mujal Eestis – näiteks Valga- ja Võrumaal langesid selle aasta maikuu müüginumbrid 13 protsenti võrrelduna eelmise aastaga.

"Kuna Lätis on tarbijasõbraliku kütusete maksupoliitika tõttu madalamad hinnad, siis andmed näitavad, et Eesti inimeste maksud on taas Lätti hakanud sõitma. Alates 1. juulist kaob lõunanaabrite juures biokütuse segamise kohustus, mis Läti majandusministeeriumi hinnangul võib kütuse hinda Lätis langetada kuni kümne sendi võrra – sel juhul tekiks Eestiga mootoribensiini hinnavahe 15-20 senti liitri kohta – siis prognoosime, et kütuseturism piiriäärsetes maakondades hoogustub," rääkis Raamat.

Bensiini hind Eestis püsib suvel rekordiliselt kõrge - enamikes tanklates maksab mootoribensiin ligi 2,20 eurot.