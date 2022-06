Ettevõtet 3M ähvardab miljarditesuurune kahjunõue

USA ettevõtet 3M ähvardab kahjunõude pärast miljarditesuurune väljamakse. Paljud missioonidelt naasnud sõdurid on süüdistanud ettevõtet kehvade kõrvatroppide tootmises, mistõttu kõrvatroppe kasutanud sõduritel on konfliktipiirkondades sõdides tekkinud kuulmiskahjustused.

USA valitsus maksis kõrvatroppide paari eest keskmiselt 7,63 dollarit.

3M alustab tulev kuu veterane esindavate advokaatidega läbirääkimisi. Kohtuasi on juba mõjutanud 3M aktsiaid ning analüütikute hinnangul võib see luua pretsedendi, mille tõttu teised ettevõtted enam ei pruugi tahta tegeleda militaarvaldkonna ohutusvarustuse tootmisega, kuna võimalikud kahjunõuded ületavad saadud tulusid.

Praegu on Florida kohtusse kokku koondatud 107 000 kaebust, millele lisandub tõenäoliselt 127 000 kaebust kui esimesed kahjutasu väljamaksed on kokku lepitud.

Ettevõtte hinnangul töötavad kõrvatropid ainult sel juhul kui sõduritele on antud piisav väljaõpe nende kasutamiseks ja kasutavad neid nii nagu ette nähtud. 3M hinnangul peaks neid kaitsma ka kaitsetööstuses kehtiv klausel, mille alusel ei saa neid vastutusele võtta toodete eest, mille on tellinud USA valitsus.

3M-i esindava advokaadi Eric Ruckeri sõnul on töös kõrvaklappide uuem versioon ning ta kinnitas, et nende kõrvaklapid töötavad ning need arendati välja koostöös USA relvajõududega.

Sõjaveterane esindava advokaadi hinnangul on kõrvatroppide kehv helisummutus teada fakt ning paljudel endistel sõduritel, keda ta esindab on hoolimata kõrvatroppide kasutamisest kuulmiskahjustus ja tinnitus.

Aastatel 2000-2015 ostsid USA armee ja teised Ameerika Ühendriikide relvajõudude väeliigid 32 miljoni dollari väärtuses kõrvatroppe.

3M käive aastal 2021. oli 35,36 miljardit dollarit, kõrvatroppide tootmine ja müük on väga väike osa nende äritegevusest.

2021. aastal kulus ettevõttel ligikaudu 250 miljonit dollarit õiguskuludele kohtuasjades, mis olid seotud USA relvajõududele müüdud kõrvatroppide ja varasema kaitsevahendite kahjunõude kohtuasjaga.

Analüütikute hinnangul võivad erinevad kohtuasjad ja kahjunõuded ettevõttele 3M maksma minna miljardeid dollareid.