Jäätisetootjad teevad klassikalised 100-grammised pakendid väiksemaks

Koorejäätis Regatt ja Eskimo kaalusid varem 100 grammi nagu enamik jäätisi. Nüüd on nende kaal aga pea poole väiksem – vastavalt 55 ja 57 grammi.

Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre sõnul ei ole nad vähendanud olemasolevate jäätiste kaalu, küll on aga toonud müügile uusi väiksemaid.

Seega on näiteks Balbiino enimmüüdud Vanilla Ninja jäätis alates 2003. aastast kaalunud 80 grammi. "Seda oskan päris täpselt öelda, seda ei ole keegi puutunud," ütles Tääkre.

Nii ka Premial. "Väikse Tomi lõpptulemus on alati 60 grammi. Samuti on Eriti Rammusa seeria koonusjäätised olnud ühesuguse kaaluga ehk 100-grammised alates aastast 2010," sõnas Premia tegevjuht Aivar Aus.

Jäätisetootjad ütlevad, et klientide sõnul on jäätised liiga suured. Seepärast ongi nad uusi väiksemaid jäätiseid turule tooma hakanud, nagu Premia Tähe Stikk (55 grammi) ja Balbiino Vanilla Ninja Mini (42 grammi).

Premia tuli välja ka uute toodetega: viiekaupa pakis Väike Tom ja Väike Tom Küpsik.

La Muu tegevjuht ja asutaja Rasmus Rask rääkis ERR-ile, et nemad on oma vahvlijäätiste mahtu vähendanud 150 milliliitri pealt 130 milliliitrile.

"Tegime tegelikult väiksema formaadi, et see oleks meile odavam. Nii saime ka pakendi uuenduse teha," lausus Rask. Samuti ütles ta, et nad tegid jäätise teadlikult väiksemaks, et see oleks inimestele taskukohasem.

"Meie kliendid ei ütle, et tehke väiksemaks, sest meil ei ole nii suured ja on veidi tihkema koostisega," lausus Rask.

"See pole kinni hinnas, vaid trend on osta pulgajäätist koju. Ehk kui sul tekib kodus tahtmine võtta üks jäätis, siis sellisel juhul on see suur jäätis, nii nagu nad vanasti olid, liiga suur," rääkis Tääkre Balbiinost, "Sellistes mitmikpakkides ja multikarpides on just väiksemad jäätised, sest inimene võtab sealt korra jäätise, sest tahab just seda parajat portsu."

"Ostetakse hea meelega väiksemaid. See on puhtalt tarbija sisendist tulnud. Premial oli Mesikäpa jäätis, koonuses, see oli selline väike, ja see sai positiivset tagasisidet palju, et ta oli väike, just lapsele paras," tääkis Tääkre.

Premia tegevjuhi Aivar Ausi sõnul on tarbijad viimastel aastatel toidu suhtes üha teadlikumaks muutunud.

"Tõime 2018. aastal turule 47 protsenti vähema suhkruga jäätise, et tulla vastu ka nende tarbijate ootustele, kelle sooviks on oma suhkrutarbimist oluliselt vähendada, kuid soovivad aeg-ajalt siiski lubada endale väikse magusaampsu," rääkis Aus.