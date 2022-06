Times: Ukraina eriüksused sõdivad vaenlase tagalas

Eliitüksuse eesmärk on korraldada haaranguid Venemaa territooriumil. Ukraina eriväed tunnistasid esimest korda ajalehele The Times, et võitlevad Venemaa territooriumil. Pataljoni sihtmärgid on salastatud, kuid nende piirülesed rünnakud aitavad selgitada, miks Venemaa laskemoonaladudes ja naftatöötlemistehastes toimuvad salapärased tulekahjud.

Seersandid varjunimedega Handsome ja Twenty Two on mõlemad 25-aastased. Nad liitusid Ukraina armeega juba 2014. aastal ja pärast aastatepikkust võitlust liitusid nad eriüksusega.

"Kõige huvitavamad missioonid on siis, kui tegutseme vaenlase tagalas. Paigutame piiri taha lõhkeainet," ütles seersant Twenty Two. "Venelased ei tea sageli, mis juhtus, nad ei suuda uskuda, et me seal üldse olime," lisas teine seersant.

Mõlemad seersandid on Ukraina Šamaanipataljoni liikmed. See hüüdnimi anti Ukraina 10. erivägede üksusele. Tegemist on Ukraina sõjaväeluure ründe- ja luureharuga. Üksus võtab vastu ainult neid mehi, kes läbivad kõige karmimad vastupidavuse katsed. See üksus on võidelnud koos Briti ja USA vägedega Afganistanis.

"Saadame nad täitma kõige raskemaid ülesandeid, sest nad on parimad ja kõige julgemad," ütles Ukraina kõrge luureohvitser ajalehele The Times.

Šamaanipataljon oli veebruaris Venemaa agressiooniks paremini valmistunud kui teised riigi sõjaväeüksused. "See sissetung oli meile siiski ootamatu. Iga päev öeldi meile, et invasioon algab homme ja siis seda ei toimunud. Kui see lõpuks algas, siis ma alguses ei uskunud seda," ütles üks seersant.

Pataljon osales lahingutes Hostomeli lennujaama pärast, kus nad võitlesid Venemaa Spetsnazi üksustega. Nende jõupingutused takistasid venelastel kanda kinnitada Kiievi lähedal. Sama pataljon osales kõigis suuremates lahingutes Kiievi pärast.

Eriväed moodustavad Ukraina kaitsestrateegia selgroo. Siiski pole erivägedel praegu piisavalt ressurssi, et täita kõiki vajalikke ülesandeid. Venemaa kasutab nüüd üha rohkem õhujõudu ja suurtükiväge.

"Ukraina ohvrite hulk, mis oli sõja esimestel nädalatel palju väiksem kui Venemaal, läheneb nüüd vaenlase jõudude kaotuste arvule," ütles ajalehele üks Ukraina luureohvitser.