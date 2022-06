Iisraeli sõjaväeluure ja Mossad on Iraani tuumaleppe osas eri meelel

Israeli relvajõudude peastaabi juht kindral Aviv Kohavi on Iraani tuumaleppele vastu, kuid kaitseminister Benny Gantz toetab Iraaniga kokkuleppele jõudmist, vahendab The Jerusalem Post .

Lääneriikide tuumakõnelused Iraaniga peaks lähiajal jätkuma ning Iisraeli kaitsevaldkonna eriteenistused on eri meelt kuivõrd uus kokkulepe oleks Iisraeli huvides.

Iisraeli ajalehe Yediot Aharonot andmetel on mitmed Iisraeli kindralid, sh sõjaväeluure juht kindralmajor Aaron Haliva Iraani tuumaleppe taaselustamise osas toetavad. Samas on Iisraeli ametlik poliitiline seisukoht tuumaleppele vastu olemine. Leppele on vastu ka peastaabi ülem kindralleitnant Aviv Kohavi.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell teatas hiljuti, et läbirääkimised Iraaniga tuumaleppe üle jätkuvad koheselt. Kõnelused olid teadaandeni seiskunud kolmeks kuuks. Lähiajal peaks Lähis-Ida külastama USA president Joe Biden, sh Iraaniga vaenulikes suhetes olevat Iisraeli ja Saudi Araabiat.

Kuigi lääneriigid soovivad Iraaniga taas nende tuumaprogammi osas kokkuleppele jõuda, siis on USA väga teadlik Iisraeli vastumeelsusest sellisele leppele.

Haliva ja mitmed teised kõrged Iisraeli sõjaväelased usuvad, et kehv lepe Iraaniga on parem kui leppe puudumine. Leppele jõudmist toetavat ka Iisraeli praegune kaitseminister Benny Gantz.

Leppele on vastu mitmed teised Iisraeli armee kindralid. Kindral Kohavi on avalikult kinnitanud, et Iisrael on valmistanud Iraani tuumarajatisi ründama juhul kui Teheran oma tuumaprogrammi ei lõpeta.

Iisraeli luure- ja eripoeratsioonide agentuur Mossad on samuti leppele vastu. Mossad hindab, et lepe Iraaniga annaks Israelile ainult kaks ja pool aastat armuaega.

Mossad kardab, et kui Iraanilt sanktsioonid eemaldada, siis saab Teheran suunata rohkem resursse ballistiliste rakettide arendamisse ning rahastada veelgi enam erinevaid Iraaniga seotud terroristlikke rühmitisi Lähis-Idas ja mujal.

Iraanil on juba praegu kaugmaaraketid, mis suudaksid tabada Iisraeli territooriumi nagu näiteks Khoramshahr 2, mille lennuulatus on kuni 2000 kilomeetrit.

Israeli relvajõud on varasemalt tunnistanud, et hoolimata Iisraeli heast õhukaitsevõimekusest on Iraani ja Iraaniga seotud rühmitiste raketirünnakud jätkuvalt suur mure.