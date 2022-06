Saksamaa loodab Kanadaga sõlmida gaasilepingu

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kohtus Kanada peaministri Justin Trudeauga, et arutada kahe riigi vahelisi energiasidemeid. Saksamaa tahab Kanadaga veeldatud maagaasilepingu (LNG) sõlmida augustiks.

Berliin otsib alternatiive Venemaa fossiilkütustele. Saksamaa loodab seetõttu hakata importima veeldatud maagaasi Kanadast, vahendas Bloomberg.

"Saksamaa ja Kanada on arutanud võimalust, et ehitada Kanada idarannikule veeldatud maagaasi terminal, et gaasi saaks eksportida Euroopasse," teatasid Saksamaa ametnikud.

Scholz ja Trudeau arutasid esmaspäeval, kuidas säilitada lääneriikide survet Moskvale. "Kaks riiki hakkavad tegema koostööd veelgi paremini, kui nad juba teevad," ütles Scholz.

Scholz plaanib augusti lõpus külastada Kanadat ja Saksamaa ametnikud loodavad, et kaks riiki saavad siis teatada ka maagaasi tehingust, vahendas Bloomberg.

Scholzi valitsus hoiatas eelmisel nädalal, et Venemaa gaasitarnete peatumine võib põhjustada energiaturgude kokkuvarisemise. Majandusminister Robert Habeck võrdles energiakriisi investeerimispanga Lehman Brothersi kokkuvarisemisega. Siis puhkes globaalne finantskriis.

Kanada on maailma üks suurimaid maagaasitootjaid. Siiski puudub riigi idarannikul gaasi eksportimiseks vajalik taristu. Uue terminali ehitamine võib aega võtta kuni kümme aastat. Terminali ehitamist ei toeta ka keskkonnaaktivistid.

Kanada idarannikul asub siiski ka Hispaania firmale Repsol Sa kuuluv imporditerminal, mille saab ümber ehitada eksporditerminaliks. Kanada loodusvarade ministri Jonathan Wilkinsoni sõnul suudab terminal gaasi tarnimist alustada kolme kuni nelja aasta pärast.