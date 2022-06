Pekingi karm koroonapoliitika kahjustab hiinlaste vaimset tervist

Psühhiaatrite teatel on kompartei karmid meetmed tõsiselt kahjustanud hiinlaste vaimset tervist. Pandeemia psühholoogilisi mõjusid käsitlev riiklik uuring näitas, et 35 protsenti hiinlastest on kogenud depressiooni. Uuringus osales umbes 52 000 inimest, vahendas The Times.

Pekingi parteisekretär Cai Qi ütles esmaspäeval, et koroonapiirangud jätkuvad pealinnas veel viis aastat. "Pole enam eesmärke ega lootust," kirjutas Pekingis tegutsev blogija Lvyexianzong.

Hiina teadlased Shanghai vaimse tervise keskusest ütlesid, et piirangud põhjustavad inimeste seas psühholoogilisi probleeme. Kõige haavatavamad inimesed on noored, eakad ja võõrtöölised.

"Minu kliendid on ärevil ja vihased. Nad nutavad ja uurivad, millal see kõik lõpeb?" ütles Hiina psühholoog Yu Lingna.

"Inimesed muretsevad esmatarbekaupade nappuse pärast, elamistingimuste pärast ja oma laste pärast. Paljude inimeste sissetulek väheneb," lisas Yu Lingna.