Teisipäeval lisanduvad kuumusele hoovihm ja äike

Teisipäeval on ilm jätkuvalt kuum, kuid lisandub ka hoovihma tõenäosus ning sünoptikud on edastanud nii kuuma- kui ka äikesehoiatuse.

Läänemere ümbrus oli esmaspäeval veel kuiva ja kuuma kõrgrõhkkonna määrata, kuid oma jõudu on see pööris kaotamas.

Ööl vastu teisipäeva jääb Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala nõrgemaks ning laguneb. Läände jääv madalrõhuvöönd nihkub meile lähemale ja hakkab juba varahommikul pilvi kasvatama.

Teisipäeval areneb hoovihmapilvi juba mitmel pool. Kuumas ja niiskes õhus saadab sadu äike, kõrgele arenevad pilved puistavad suure tõenäosusega mõnel pool ka raheteri. Päevamaksimumid tõusevad ikka mitmel pool üle 30 kraadi.

Öö vastu teisipäeva on Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati on udu. Vastu hommikut suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Teisipäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on muutlik ja nõrk, soojakraadid tõusevad 21 ja 25 kraadi vahele.

Päeval on hoovihma ja äikest mitmel pool, võimalik on ka rahe. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, äikese ajal on puhangud tugevad. Sooja on 28 kuni 32, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub kagu- ja idatuul 2-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 28 kraadi.

Kolmapäeval püsib Eesti kohal kuum ja niiske õhumass ning hoovihma ja äikest on nii öösel kui päeval. Päeval tuleb ka rahet. Öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 26 kuni 31 kraadi, rannikul ja sajupilvede all mõni kraad vähem.

Neljapäevast alates läheb taas kuivemaks. Öised miinimumid jäävad 13-20 kraadi vahele, mõnel pool rannikul on sooja mitu kraadi üle 20, päevamaksimumid trügivad üle 30, nädalavahetusel võiks 33 kraadi jääda siiski ülemiseks piiriks. Leebem on õhk meremõjuga rannikul.