Kiiev: Ukraina jätkab Vene vägede tagasitõrjumist Slovjanski suunal

Oluline 28. juunil, kell 12.58:

- Zelenski: Krementšuki kaubakeskuse ründamine oli jultunud terroriakt;

- Maailma liidrid kritiseerisid teravalt Venemaa rünnakut Krementšuki kaubanduskeskusele;

- Forbes: Venemaa tulistas nädalavahetusel Ukrainas välja rakette väärtusega kuni 220 miljonit dollarit;

- USA ametnikud: Valge Maja kahtleb Ukraina võimekuses vallutada tagasi kogu oma kaotatud territoorium;

- London: Vene armee võimekus väheneb ja nad on saavutanud Severodonetskis ainult taktikalisi edusamme;

- Pariis saadab Ukrainale Prantsusmaal toodetud soomustransportöörid;

- Mõkolajivi linnapea: Vene väed kasutasid linna pommitamisel kassettlahingumoona;

- ISW: Vene võimud väldivad jätkuvalt üldmobilisatsiooni väljakuulutamist.

Zelenski: Krementšuki kaubakeskuse ründamine oli jultunud terroriakt

"Venemaa tänane rünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on üks jultunumaid terroriakte Euroopa ajaloos. Rahulik linn, tavaline kaubanduskeskus, kus olid tavalised tsiviilelanikud," ütles Zelenski.

Kaubakeskuses viibis vähemalt tuhat inimest ja rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt 18 inimest.

Maailma liidrid kritiseerisid teravalt Venemaa rünnakut Krementšuki kaubanduskeskusele

"Süütute tsiviilisikute vastu suunatud valimatud rünnakud kujutavad endast sõjakuritegu. Venemaa president Vladimir Putin ja vastutavad isikud võetakse vastutusele," teatasid ühisavalduses G7 liidrid.

USA välisminister Antony Blinken teatas, et maailm on Venemaa rünnakust šokeeritud. Kaubanduskeskuse rünnaku mõistis teravalt hukka ka ÜRO.

"See rünnak on kahetsusväärne. Tsiviiltaristut ei tohiks kunagi sihikule võtta," ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric.

Venemaa valitsus pole veel rünnakut kommenteerinud. Kreml eitab järjepidevalt, et Venemaa ründab Ukrainas tsiviiltaristut. Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeval, et tulistas rakette hoopis Krementšuki linnas asuva relvalao pihta. Sellele järgnenud laskemoona plahvatus põhjustas tulekahju ka kaubanduskeskuses.

London: Vene armee võimekus väheneb ja nad on saavutanud Severodonetskis ainult taktikalisi edusamme

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel väheneb Venemaa armee lahinguvõimekus ja on saavutanud Severodonetskis ainult taktikalisi edusamme.

Suurbritannia teatel jätkavad Ukraina väed pärast Severodonetskist taandumist oma positsioonide kindlustamist Lõssõtšanski linnas. Ukraina väed jätkavad edukaid rünnakuid Venemaa tagalas, vahendas The Guardian.

Pariis saadab Ukrainale Prantsusmaal toodetud soomustransportöörid

"Vaenlase tule all olevatel aladel liikumiseks vajab armee soomusmasinaid. Prantsusmaa tarnib märkimisväärses koguses seda tüüpi relvastatud transpordivahendeid VAB," ütles Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu. Minister ei täpsustanud, millal sõidukid jõuavad Ukrainasse.

VAB-i töötasid 1970. aastate alguses välja Prantsusmaa firmad Saviem ja Renault.

Lecornu lisas, et Pariis uurib võimalust tarnida Ukrainasse Prantsusmaal ehitatud laevade vastaseid Exocet rakette, vahendas CNN.

Forbes: Venemaa tulistas nädalavahetusel Ukrainas välja rakette väärtusega kuni 220 miljonit dollarit

Forbes teatas, et Vene väed lasid 25.–26. juunil välja 60–80 kaugmaaraketti, mis läks Moskvale maksma umbes 150–220 miljonit dollarit.

Zelenski vestles enne NATO tippkohtumist Stoltenbergiga

"Suhtlesin telefoni kaudu NATO peasekretäriga. Rõhutasin võimsa raketitõrjesüsteemi tähtsust Ukraina jaoks, et ära hoida Venemaa terrorirünnakuid," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

USA ametnikud: Valge Maja kahtleb Ukraina võimekuses vallutada tagasi kogu oma kaotatud territoorium

"Valge Maja ametnikud on kaotamas kindlustunnet, et Ukraina suudab tagasi võtta kogu territooriumi, mille riik on Venemaale viimase nelja kuu jooksul kaotanud," ütlesid USA ametnikud telekanalile CNN.

Ametnikud siiski rõhutasid, et USA ei kavatse survestada Ukrainat tegema sõja lõpetamiseks ametlikke territoriaalseid järeleandmisi. Samuti loodab USA, et Ukraina väed suudavad aasta lõpus vastupealetungi käigus tagasi vallutada märkimisväärse osa oma territooriumist.

Mõned administratsiooni liikmed leiavad samuti, et Ukraina suudab tagasi vallutada kogu oma kaotatud territooriumi.

Mõkolajivi linnapea: Vene väed kasutasid linna pommitamisel kassettlahingumoona

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevitš teatas, et Venemaa kasutas esmaspäeva hilisõhtul linna pommitamisel raketiheitjat.

Ohvrite arvu kohta täpsed andmed puuduvad, kannatada said mitmed elumajad. Linnapea sõnul leiti ühistranspordipeatuse lähedalt kassettlahingumoona.

ISW: Vene võimud väldivad jätkuvalt üldmobilisatsiooni väljakuulutamist

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel otsivad Venemaa võimud võimalusi, et täiendada oma vägesid Ukrainas. Kreml ei plaani üldmobilisatsiooni siiski välja kuulutada. USA kõrge kaitseametniku sõnul on Venemaa armeel tõsine puudus ohvitseridest.

Vene väed jätkasid esmaspäeval Lõssõtšanskist edelas edasiliikumist, kuid pole katkestanud Ukraina maapealset ühendust linnaga.

Ukraina peastaap teatas, et Vene vägede pealetung Lõssõtšanski-Bahmuti maanteele oli osaliselt edukas.

Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Pidlisnest põhja pool, mis asub Lõssõtšanskist lõuna pool. Vene väed pole edu saavutanud ka Slovjanski suunal.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35250 (võrdlus eelmise päevaga + 250);

- tankid 1567 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 3704 (+17);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 185 (+1);

- suurtükisüsteemid 778 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 243 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 102 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 636 (+0);

- tiibraketid 139 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2589 (+14);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 61 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.