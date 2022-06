Läti võimud vahistasid korruptsiooni kahtlustuse tõttu viis maksuametnikku

VID-i ametnikud ja kolm isikut peeti kinni kahtlustatuna võimu kuritarvitamises, dokumentide võltsimises ja rahapesus, vahendas LSM.

Kahe kriminaalmenetluse raames viidi läbi vähemalt 15 läbiotsimist. Selle käigus leiti suures koguses sularaha, tubakatooteid ja üle 1900 pudeli erinevaid alkohoolseid jooke.

Kolm kinnipeetud ametnikku otsustasid VID-iga töölepingu lõpetada, see ei vabasta neid aga süüdistustest. Ülejäänud kaks ametnikku kõrvaldati samuti ametist.

VID-i juht Ieva Jaunzeme ütles, et maksuamet on kasutusele võtnud kõikehõlmava riskipõhise töötajate hindamissüsteemi. "Olles teadlik korruptsiooniriskidest, on VID kasutusele võtnud tõhusa siseturvalisuse süsteemi ja see süsteem annab tulemusi. See ei tähenda, et VID on ainus riigiasutus, kus on olemas korruptsioonirisk, kuid meil on süsteem sellega võitlemiseks ja me oleme valmis sellest rääkima," ütles Jaunzeme.