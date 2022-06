Kokk: arutelu käib CO2 kvoodi hüvitamise määra üle

Isamaalase Aivar Koka sõnul on koalitsioonikõnelustel osalejad põhimõtteliselt nõus CO2 kvoodi hüvitamisega, kuid arutelu on selle üle, mis määral seda tegema peaks. Sotsiaaldemokraatide juhi sõnul Euroopa reeglid sellisel viisil riigiabi andmist aga ei luba.

Koka sõnul kasutavad kodutarbijad ja väikeettevõtted aastas umbes kaks teravatti elektrit ja iga kuu maksab Eesti Energia riigile 50 miljonit CO2 kvooti. "Võiks olla nii, et selle kahe teravati tootmise puhul Eesti riik müüks Eesti Energiale CO2 kvooti 0 euroga, mis tooks elektri hinna tänasel hetkel alla 50 euro juurde megavatt-tund, mis oli ka aasta tagasi elektri hind," ütles Kokk.

Arutelude käigus soovitakse leida ühisosa ning praegu pakutud lahendus pole päris üks-ühele sama, millega Isamaa koalitsioonikõneluste laua taha läks, ütles Kokk.

"Tänaseks hetkeks laua taga vähemalt Reformierakond on nõus selle teemaga edasi minema. Eks siin tuleb vaadata, kuidas on kõige lihtsam lahendus ja et see ei läheks vastuollu ühegi Euroopa Liidu direktiiviga," ütles Kokk.

Neile tarbijatele, kes ostavad elektrit mõnelt teiselt pakkujalt kui Eesti Energialt, tähendaks see samasugust hinnalangust, kuna CO2 kvoodi alla minevatest fossiilkütustest toodab elektrit Eestis vaid Eesti Energia, sõnas Kokk.

Ka sotsiaaldemokraadid pole ettepanekule otseselt vastu, kuid pakkusid esmaspäeval, et hinda võiks hüvitada sel määral, mis tooks selle alla 100 euroni megavatt-tunnist. Reformierakond on Koka sõnul pakkunud aga veelgi kõrgemat hinda. "Eks täna ongi keeruline see, et me ei tea kuhu hinnad sügisel jõuavad, hirm on meil kõigil, et need hinnad on kõrgemad kui eelmisel talvel. Me teame, et gaasidefitsiit on tänasel hetkel kogu Euroopas ja elektridefitsiit on samamoodi tulemas."

Samamoodi on koalitsioonikõnelustel veel arutlusel aktsiiside ja käibemaksu küsimus, kuid ühegi kompromissini pole jõutud. Üheks küsimuseks on ka see, kui palju puitu tohib raiuda ja Narvas elektritootmiseks kasutada, kuid selle aruteluga ilmselt kaugele ei jõuta, sõnas Kokk.

Kokk märkis, et energiatootmise mõistlikul hinnal tagamiseks on väga oluline rajada võimalikult kiiresti meretuulepargid. "Praegusel hetkel kindlasti on tuuleparkide teema kõige olulisem, kasvõi et Liivi lahte saaks kiiresti arendama hakata, mis tooks ühe teravati taastuvenergiat ja annaks poole Eesti energiavajaduse kohe kätte," ütles Kokk.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Isamaa elektriturgu puudutav ettepanek erakonnale ideoloogiliselt sobiv. "Kui riik sellist sotsiaalset elektrit pakub, siis see on sotsiaaldemokraatidele ideoloogiliselt täiesti normaalne," ütles ta.

Läänemetsa sõnul vajavad arutelu mõned detailid. "Seda CO2 kvoodi leevendust ei saa lihtsalt teha. Euroopa Liidu seadused on sellised, mis ei võimalda sellist riigiabi andmist. Aga põhimõtteliselt, kui on võimalik kuidagi muud moodi saavutada see, et me fikseerime odavama elektrihinna inimestele, siis me peaksime selle ära tegema," lausus Läänemets.

"Neil minutitel koalitsiooniläbirääkimiste laua taga seda teemat arutatakse, meil on sõnastus sel teemal olemas. See tuleb ka koalitsioonilepingusse, et me proovime lahendusi leida. Aga lihtsalt see kvoodisüsteem ei ole meie hinnangul õiguslikult võimalik," lisas ta.