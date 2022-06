Iraani pensionärid protestivad elukalliduse tõusu vastu

27. juunil sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha, kuidas pensionärid protestisid vähemalt neljas linnas. Protestijad avaldasid meelt president Ebrahim Raisi valitsuse vastu, vahendas Rferl.

Protestid puhkesid pärast seda, kui valitsus teatas 6. juunil, et tõstab pensionit 10 protsendi võrra. Varem lubasid võimud tõsta pensionit aga 38 protsenti. Iraanis on inflatsioonimäär praegu umbes 45 protsenti.

Viimaste nädalate jooksul on islamiriigis puhkenud mitu meeleavaldust. Mais toimus ka õpetajate üleriigiline meeleavaldus. Iraani õpetajate liit teatas 26. juunil, et sellest ajast on vahistatud vähemalt 230 õpetajat.

Iraani räsivad karmid USA sanktsioonid. Samuti pole riigi majandus taastunud koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusest.