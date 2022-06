Teise 5G sagedusloa hind on kerkinud üle 4,5 miljoni euro

"3,6 gigahertsi 5G sageduskonkursi sagedusluba teise enampakkumisega on jõutud 28. juuni kella 9 seisuga 30. vooruni hinnaga 4 500 300 eurot. Pakkumusi saavad esitada kõik kolm pakkujat [Telia, Tele2 ja Leedu Bite] ning iga voor esitatakse vähemalt üks pakkumus," ütles konkursi läbi viiva tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) pressiesindaja Aap Adreas Rebas.

Iga pakkumuste vooru käigus tõuseb hind vähemalt 100 000 euro võrra.

Rebase hinnangul teine voor veel mõnda aega kestab.

"Arvatavasti teine voor veel lõppemas ei ole jah. Et konkurents on täitsa olemas. Võib-olla viimase vooruga on see, et konkurents on natukene väiksem, et siis võib-olla ei lähe nii kaugele, aga eks paistab," rääkis Rebas.

Esimese sagedusloa konkursil oli võidukas Elisa Eesti 27. mail tehtud 7,2 miljoni euro suuruse pakkumisega. Kokku kulus võitja välja selgitamiseks 57 vooru.

Esimeses voorus osales kokku neli pakkujat – juba sagedusloa saanu edasistes konkurssides osaleda ei saa. Elisa hinnangul oli esimene sagedusluba kolmest pakkutavast kõige väärtuslikum, sest sellele ei rakendu rangemaid piiranguid seoses Venemaa piirialadega külgnemisega.

Elisa avas võidetud sagedustel 5G võrgu 16. juunil. Esialgu pakub ettevõte uuel sagedusalal internetipakette, mida saab kasutada koos väliruuteriga. Teistele seadmetele avab Elisa võrgu selle aasta neljandas kvartalis.

Kui teise sagedusloa konkursil peaks võitja selguma alustab TTJA ka kolmanda 5G sagedusloa konkursiga.