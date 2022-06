Harjumaa avalikel bussiliinidel lähevad piletid 20 protsenti kallimaks

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegutseb neljas maakonnas, kuid alates 1. juulist kehtima hakkav 20-protsendiline piletihindade tõus puudutab hetkel ainult Harjumaa avalikke bussiliinide hinnakujundust. Muudatus rakendub ka Tallinna ja Harjumaa ühiste 30 päeva piletite hindades.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektori Andrus Niliski sõnul on piletite hinnatõusu peamine põhjus üleüldine hindade kallinemine, eriti mõjutab ühistransporditeenuse kulusid kütuse hinna tõus. "Käesoleval aastal on diiselkütuse hinna muutus olnud 60 protsenti. Senised piletihinnad on kehtinud alates 2018. aasta 1. juulist, nelja aastaga on aga kulutused teenuse osutamisele oluliselt suurenenud," ütles Nilisk.

Ta lisas, et Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel on töös mitu projekti, et pakkuda reisijatele kiiremat, mugavamat, paindlikumat ja ka ühtsete piletitoodetega ühistranspordi teenust.

1. juulist 2018 said avalikel maakonnaliinidel bussiga täiesti tasuta sõita 11 maakonna inimesed. Süsteemiga ei ühinenud neli maakonda – Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Pärnumaa. Küll aga rakendati Harjumaal nulleurost piletihinda kuni 20-aastastele ja vanematele kui 62-aastased inimesed.