USA süüdistab viit Hiina ettevõtet Vene kaitsetööstuse abistamises

Sanktsioonide alla lisati ettevõtted, mis asuvad Venemaal, Araabia Ühendemiraatides, Leedus, Pakistanis, Singapuris, Ühendkuningriigis, Usbekistanis ja Vietnamis ning Hiinas, vahendab Reuters.

"Tänane otsus saadab tugeva signaali isikutele ja organisatsioonidele üle maailma, et Venemaad toetades lõikab USA nendega sidemed," teatas USA asekaubandusminister Alan Estevez.

Varasemalt on USA ametiisikud toonud välja, et Hiina ettevõtted on suuresti kaubelnud sanktsioonidega kooskõlas, kuid USA valitsus on lubanud võimalikke sidemeid Venemaaga hoolsamalt uurida.