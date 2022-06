30-kraadine soe püsib

Kolmapäeva öösel on taevas vahelduvalt pilves. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ning äikese ajal on sajuhood ka tugevamad. Kohati võib udu olla. Tuul puhul peamiselt idakaarest, saartel ka lõunakaarest kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Hommik pilvkattesse suuri muutusi ei too. Kohati võib jätkuvalt hoovihma sadada ja olla äikest. Puhub ida- ja kagutuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 22 ja 24 kraadi vahele.

Päeval on paiguti taevas pilvisem, paiguti selge. Mitmel pool sajab endiselt hoovihma ja kõmistab äikest. Äikese ajal on sajuhood tugevad ja sadada võib ka rahet. Puhub idakaare tuul 2 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 25 kuni 31 kraadi.

Õhtul on taevas samuti vahelduvalt pilvine. Mitmel pool on jätkuvalt hoovihmavõimalus ning äike. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 8, põhjarannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 24 kuni 26 kraadi.

Ilm püsib soe ka järgnevatel päevadel. Neljapäeval on väike hoovihmavõimalus Saaremaal. Töönädala lõpp tuleb üle Eesti sademeteta, kuid laupäeval on taaskord suurem sajuvõimalus Lääne-Eestis ja saartel. Pühapäeval võib hoovihma tulla ka juba mitmel pool mujal.